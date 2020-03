Le gouverneur mexicain affirme que les «pauvres» sont immunisés contre le coronavirus

Barbosa: “les pauvres sont immunisés” contre le coronavirus 1:12

(.) – Le gouverneur de l’Etat de Puebla, dans le centre du Mexique, a déclaré mercredi aux journalistes que les pauvres “sont immunisés” contre le coronavirus.

Lors de ses commentaires, qui ont été diffusés en direct sur YouTube et Facebook, le gouverneur Luis Miguel Barbosa a demandé aux journalistes qui étaient infectés à l’époque.

“La plupart d’entre eux sont des gens riches”, a-t-il dit, répondant à sa propre question. “Si vous êtes riche, vous êtes à risque, mais si vous êtes pauvre, non, eh bien nous pauvres, nous sommes immunisés.”

Il n’y a aucune preuve scientifique suggérant que le virus affecte les gens différemment en raison de leur situation économique. Ses commentaires ont déclenché un tollé sur les médias sociaux, et beaucoup se sont demandé pourquoi un responsable gouvernemental diffuserait des informations qui, en fait, n’ont aucun fondement.

Barbosa a noté que beaucoup de ceux qui ont contracté le virus avaient récemment voyagé, ce qui suggère un lien entre la richesse et les voyages. Jusqu’à présent, sur les 475 cas confirmés au Mexique, environ 75% étaient liés à des voyages internationaux, selon les statistiques fédérales sur la santé. Jeudi après-midi, 44 personnes avaient été testées positives pour le virus à Puebla.

Interrogé sur les commentaires lors d’une conférence de presse jeudi, Barbosa a refusé de commenter.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a également été critiqué récemment pour ce que les critiques appellent son attitude désobligeante envers l’épidémie de coronavirus.

Alors que la pandémie se propageait à travers le monde, pas plus tard que la semaine dernière, López Obrador ne pratiquait pas la distanciation sociale et ne minimisait pas la menace du virus, disant aux familles de vivre comme elles le feraient normalement. Il a changé de ton ces derniers jours, le nombre de cas au Mexique ayant plus que doublé depuis le 20 mars, exhortant les gens à rester en sécurité et à rester chez eux.

Le gouvernement fédéral du Mexique a récemment augmenté les mesures de prévention. À partir de ce qu’il appelle la phase 2 de sa réponse à la crise, le gouvernement a fermé des écoles, fermé des bureaux fédéraux non essentiels et encouragé les gens à rester à la maison et à pratiquer la distanciation sociale.

Jeudi matin, López Obrador a déclaré aux journalistes que le pire de l’épidémie aurait pris fin le 19 avril. Mais le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell Ramírez, a déclaré aux journalistes peu de temps après qu’il y avait un grand risque que le nombre de cas augmente de façon exponentielle, forçant le gouvernement à prendre des mesures préventives plus strictes.

Le gouverneur Barbosa est membre du parti politique MORENA de López Obrador. Ses commentaires sont également en désaccord avec les mesures préventives récemment mises en œuvre à Puebla, mesures qui ne visent pas seulement les riches: le 23 mars, le gouvernement de Puebla a temporairement suspendu toutes ses activités dans les théâtres, cinémas, gymnases, bars et zoos, entre autres.

Le gouvernement local a également lancé une campagne d’hygiène en ligne, qui comprend des vidéos en nahuatl, une langue autochtone parlée par plus d’un million de personnes à travers le pays.

.