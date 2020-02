Le GP du Qatar de MotoGP demande des informations préalables aux fans du Japon et de l’Italie | Réseaux sociaux sportifs

Le Grand Prix MotoGP du Qatar, qui ouvrira la saison le 8 mars, maintient son calendrier sans modifications, bien que l’organisation et avant la propagation du coronavirus, les autorités qatariennes demanderont des informations préalables aux personnes qui s’y rendent sur des vols directs depuis Italie ou Japon

La société organisatrice de la Coupe du Monde MotoGP, Dorna, a demandé que tous les fans arrivant à Doha directement de ces pays envoient dans les plus brefs délais par e-mail – au compte logistic@dorna.com – leurs données personnelles, nom et passeport, ainsi que les dates de départ et d’atterrissage de vos vols, ainsi que leur numéro.