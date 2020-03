Le groupe sanguin le plus vulnérable au Coronavirus est maintenant connu

Le groupe sanguin “A” est peut-être le plus vulnérable à l’infection par le coronavirus, tandis que le groupe “O” est peut-être le plus résistant au virus d’origine chinoise.

L’étude révélée par le site de recherche MedRxiv souligne que son analyse préliminaire a révélé que les humains de groupe sanguin “A” sont peut-être les plus vulnérables à la contagion19. Ce résultat a été obtenu en prélevant des échantillons de groupes sanguins de plus de deux mille personnes infectées en Chine, par rapport à des échantillons de personnes en bonne santé.

En outre, il a été constaté que les patients des groupes sanguins “A”, “B” et “AB” présentaient un taux d’infection plus élevé et une tendance à développer des symptômes graves.

Les personnes de groupe sanguin “A” peuvent avoir besoin d’une protection personnelle particulièrement forte pour réduire la probabilité d’infection”, indique le document, citant des chercheurs dirigés par Wang Xinghuan du Centre de médecine factuelle et de l’hôpital Zhongnan de l’université de Wuhan.

Les résultats finaux ont indiqué que sur un échantillon de 3 964 personnes en bonne santé à Wuhan, 33,84 % étaient de type “O”, 32,16 % de type “A”, 24,9 % de type “B” et 9,1 % de type “AB”.

Sur les 1 775 patients infectés par le covid-19 dans un hôpital de Wuhan, 37,3 % étaient de type “A”, 26,42 % de type “B”, 25,8 % de type “O” et 10,03 % de type “AB”.

Sur les 26 patients tués par le coronavirus, 85 étaient du groupe sanguin A, soit 63 % de plus que les 52 patients qui sont morts du groupe sanguin O.