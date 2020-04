Le groupe Volkswagen a gagné 86,1% de moins au troisième trimestre grâce à COVID-19 | Moteur

Au premier trimestre de cette année, le groupe automobile allemand Volkswagen avait un bénéfice net attribué de 405 millions d’euros, 86,1% de moins qu’à la même période de l’année précédente.

Son facturation il est tombé entre janvier et mars à 55 milliards d’euros, un 8,3% de moins un an plus tôt (60 012 millions d’euros un an plus tôt).

Le résultat d’exploitation il a été réduit au premier trimestre à 904 millions d’euros, un 76,6% de moins par rapport à un an plus tôt (3 868 millions d’euros), en raison des turbulences prix des matières premières et sur les marchés de capitaux, qui ont réduit la valeur de certains dérivés de matières premières et créé des effets négatifs sur les devises de 1 300 millions d’euros.

Au cours des trois premiers mois de l’année, il a vendu 2 millions de véhicules, soit 23% de moins que les 2,6 millions qui se sont inscrits au cours de la même période de 2019.

Le groupe Volkswagen a retiré ses prévisions de bénéfices pour 2020, après la baisse notable des résultats d’exploitation au premier trimestre due aux effets de la pandémie COVID-19.

Seat perd 48 millions au premier trimestre, contre 89 millions l’année dernière

La marque espagnole Seat a enregistré une perte d’exploitation de 48 millions d’euros au premier trimestre, contre un bénéfice de 89 millions d’euros un an plus tôt en raison des effets de COVID-19.

Seat a déclaré à EFE que chiffre d’affaires s’élevait à 2 558 millions d’euros, 16,2% de moins qu’au premier trimestre 2019 (3 ​​053 millions d’euros).

Ses livraisons de véhicules entre janvier et mars ont totalisé 130 300 automobiles, un 14% de moins un an plus tôt (151 600 unités).