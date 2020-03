Le Honduras prolonge le couvre-feu absolu jusqu’au 12 avril en raison d’un coronavirus

Le Secrétariat à la sécurité a annoncé ce dimanche de nouvelles mesures pendant le couvre-feu absolu pour tenter d’arrêter la propagation du coronavirus au Honduras.

Les nouvelles dispositions seront en vigueur du lundi 30 mars au 12 avril.

Selon le communiqué, les Honduriens pourront s’approvisionner en nourriture, médicaments, carburants et effectuer leurs procédures les lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 15h00, selon l’achèvement des chiffres de leur carte d’identité. , passeport ou carte de résident.

Les mardis, jeudis, samedis et dimanches, la circulation des véhicules est interdite, tout comme le départ des personnes dans tout le pays. Des officiers de police et des éléments militaires détiendront les citoyens qui ne respectent pas les mesures établies pendant 24 heures.

Le transport de marchandises lourdes, la chaîne agroalimentaire, les médias et les personnes en toute sécurité qui présentent leur documentation et justifient des questions de travail sont exemptés du couvre-feu.

COMMUNICATION

Le Secrétariat à la sécurité par le biais de la Police nationale hondurienne et dans le cadre du Système national de gestion des risques (SINAGER), en relation avec la mise en œuvre de nouvelles mesures pendant le couvre-feu absolu; Il communique à l’opinion publique:

1. Afin d’obtenir un meilleur contrôle préventif de la transmission du COVID-19, il a été déterminé de segmenter la population en fonction de l’achèvement des chiffres de sa carte d’identité, de son passeport et / ou de sa carte de résident, afin qu’ils puissent s’approvisionner en nourriture, médicaments , alimente et exécute ses procédures de manière ordonnée pendant les jours, lundi, mercredi et vendredi, avec des heures de 09h00 à 15h00, en vigueur du lundi 30 mars au dimanche 12 avril 2020, restant comme suit:

2. Cette mesure est applicable aux supermarchés, stations-service, pharmacies et banques, qui ne resteront ouverts que pendant les jours prévus, il est également informé que les sauf-conduits seront en vigueur pendant toute la durée de l’urgence.

3. Les mardis, jeudis, samedis et dimanches, la circulation des véhicules et le départ des personnes au niveau national sont interdits, à l’exception déjà prévue par le décret exécutif n ° PCM-021-2020, qui doit le justifier auprès de l’autorité compétente. leur mobilisation; portant leur sauf-conduit respectif.

4. Seules deux personnes seront autorisées à bord d’un véhicule, une seule d’entre elles pourra effectuer les démarches dans les commerces décrits ici; pour la violation de cette mesure sera soumis à la confiscation du véhicule pour la durée de cette urgence, procédera également à la détention des personnes à bord pour un maximum de 24 heures comme établi dans la loi sur la coexistence et la sécurité des citoyens.

5. Concernant la circulation des équipements lourds, les personnes à passage sûr, les producteurs de la chaîne agroalimentaire et le personnel qui composent SINAGER; ils peuvent circuler pendant la durée de l’alerte, pour autant qu’ils justifient des tâches, en se soumettant à des mesures de biosécurité des institutions publiques ou privées et des lieux qui les ont établis.

6. Toutes les entreprises autorisées à travailler sont priées de prendre toutes les mesures de biosécurité, telles que: utilisation d’un masque pour leurs employés, prise de température, utilisation de gel antibactérien ou d’alcool et d’une rangée jusqu’à 2 mètres par personne, de la même manière Le masque est recommandé à la population générale lors de la visite de ces lieux.

En ce qui concerne les vols internationaux prévus pendant la durée de cette mesure, les aéroports de Tegucigalpa et de San Pedro Sula seront activés, qui doivent fonctionner sous réserve de restrictions, et les douanes aériennes, maritimes et terrestres continueront de fonctionner normalement pour les importations et les exportations. .

La Police nationale hondurienne réitère que les mesures décrites ici ont pour seul objectif la préservation de la vie, ainsi que l’intensification des actions afin que la population se conforme aux recommandations émises par l’autorité de prévention du COVID-19.

El Ocotal FM. 29 mars 2020 Notre engagement à servir et à protéger.

La note originale a été publiée ici.