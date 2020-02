La joueuse de tennis hongroise Attila Balazs s’est qualifiée ce samedi en demi-finale de l’Open de Rio de Janeiro en battant 2-6, 6-4 et 6-2 face à l’espagnol Pedro Martínez dans le match de 2 heures et 20 minutes en quart de finale.

Le Hongrois, 31 ans et 106 de l’ATP, a profité de l’interruption par la pluie d’un match qui avait débuté vendredi et dans lequel Martinez, 22 ans et 133 au classement, était bien plus élevé la veille.