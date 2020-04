Le Japon a enregistré un excédent courant de 26 828 millions d’euros en février | Économie

Le Japon a enregistré un excédent du compte courant de 3,17 billions de yens (26,828 millions d’euros / 29,205 millions de dollars) en février dernier, qui est son soixante-huitième mois consécutif avec un solde positif, a annoncé aujourd’hui le gouvernement.

Le chiffre multiplie par cinq celui enregistré en janvier et représente 21,2% de plus qu’un an plus tôt, selon les données publiées ce mercredi par le ministère japonais des Finances, qui met en évidence la baisse des importations dans le contexte de la nouvelle pandémie de coronavirus.