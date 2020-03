Le Japon a enregistré en janvier dernier un excédent du compte courant de 612,3 milliards de yens (5,174 millions d’euros / 5,882 millions de dollars), marquant son soixante-septième mois consécutif avec un solde positif, a annoncé aujourd’hui le gouvernement.

Le chiffre représente une augmentation de 6,6% par rapport au mois de décembre et de 6% de plus qu’un an plus tôt, selon les données publiées lundi par le ministère des Finances du Japon.