Le Japon signale 44 autres infections en croisière et laissera tomber certains points négatifs | La société

Le Japon a annoncé jeudi avoir confirmé 44 infections supplémentaires à bord de la croisière de quarantaine dans ses eaux et a décidé d’autoriser le débarquement de certaines personnes de plus de 80 ans et de patients négatifs pour mettre fin à l’isolement terrestre.

Il y a déjà 218 cas détectés dans le navire de croisière Princess Diamond, dont environ 3700 passagers (entre les voyageurs et l’équipage) ont été mis en quarantaine le 3 février dans les eaux devant le port de la ville de Yokohama, au sud de Tokyo, après une rencontre qu’un passager qui a atterri à Hong Kong était porteur du virus.