Le japonais Keisuke Honda est accueilli avec 2 000 fans de Botafogo | Sports

Le milieu de terrain Keissuke Honda, qui a disputé trois Coupes du monde avec l’équipe nationale japonaise et dans des clubs comme l’italien Milan et le CSKA de Moscou russe, a été reçu ce vendredi avec une fête massive et sans précédent par quelque 2000 fans de Botafogoo.

Les fans du club traditionnel de carioca ont occupé tout un pavillon de l’aéroport international de Rio de Janeiro pour donner une fête de bienvenue à Honda, un footballeur de 33 ans, signé la semaine dernière et annoncé par Botafogo comme son principal renfort pour cette année.