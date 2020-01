Le Jazz Plaza Festival de La Havane ouvre ce mardi avec des musiciens de la Nouvelle-Orléans | La culture

Le Jazz Plaza International Festival ouvrira mardi sa 35e édition à La Havane avec la participation de musiciens invités d’une vingtaine de pays, dont trois groupes qui arriveront de la Nouvelle-Orléans, berceau légendaire de ce genre musical aux États-Unis.

L’événement annuel de jazz le plus important à Cuba aura pour scène principale le Théâtre national et dans son affiche initiale sera présenté Bobby Carcassés -un de ses fondateurs- avec le jeune chanteur et compositeur Erick Iglesias, connu artistiquement comme “Cimafunk”, l’un des révélations de la musique fusion de l’île.