Le «joueur» Plugo reconnaît qu’il lui manquait de jouer en équipe dans la Ligue latino-américaine de League of Legends | Réseaux sociaux sportifs

Le joueur chilien Plugo (Joaquín Pérez) de l’équipe finaliste de la Ligue latino-américaine de League of Legends (LLA) All Knights, a déclaré à Efe ce vendredi que ce qui manquait à son équipe pour être couronné contre Isurus lors du dernier tournoi de Clausura était de jouer comme équipe.

“A cette époque, Isurus était plus équipe que nous et je pense qu’à ce niveau de compétition, de petites choses comme l’union entre les joueurs et le personnel affectent beaucoup, c’est pourquoi Isurus nous a dépassés”, a déclaré Plugo.