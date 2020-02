Le jour où les «gris» ont sorti le «Hollandais volant» du champ | Sports

Johan Cruyff est arrivé en Espagne avec le halo d’un footballeur intouchable. Son allure élégante et son ascendance sur le terrain intimidaient les rivaux et même les arbitres.

Jusqu’au 9 février 1975, le Basque José Luis Orrantía Capelastegui – le même qu’une saison plus tôt, arbitrant le Barça el Bernabéu- 0-5, il a eu l’idée de l’expulser pour la première fois, à Malaga, lors d’un match de Ligue en celui que Barcelone a mesuré à l’ensemble local.

Et c’est que l’histoire noire de Cruyff est étroitement liée à l’ensemble malacitano. Le «Hollandais volant» a été expulsé à deux reprises lors des 139 matchs qu’il a disputés en première division et les deux étaient contre l’équipe andalouse, la deuxième, deux ans plus tard, au Camp Nou.

Mais la photo à portée de main a été prise quelques minutes après que Malaga ait marqué 2-1. Le juge de ligne a levé le drapeau pour indiquer le hors-jeu, mais Orrantía Capelastegui a décidé de le tenir pour acquis.

Cruyff s’est alors adressé à l’arbitre et lui a demandé de consulter la décision avec son assistant et, sur son insistance, l’arbitre a fini par montrer la carte blanche (à l’époque, ils n’étaient pas encore jaunes), pour protester.

Mais le «14» n’a pas abandonné. Visiblement contrarié, l’attaquant du Barça a continué à faire des histoires en essayant de faire reconsidérer l’arbitre, et a même essayé de faire venir l’assistant sur le terrain pour lui parler.

Orranteía Capelastegui a décidé que cela suffisait et a expulsé Cruyff, mais l’international néerlandais, qui est venu faire face au délégué sur le terrain alors qu’il tentait sans succès de se retirer du terrain, a refusé de quitter le terrain.

Sept minutes plus tard, et avec le jeu arrêté, Cruyff ne voulait toujours pas quitter le vestiaire. La police est donc intervenue pour évacuer le joueur du terrain.

Avec sa grande star déjà sous la douche, le Barça a réussi à égaler le match, mais finalement Malaga a gagné 3-2. “Ce match a peu, très peu à voir avec le football. Nous avons trouvé des obstacles insurmontables à la victoire et il est inutile de se battre comme ça”, a déclaré Rinus Michels, entraîneur de l’équipe du Barça.

L’image de Johan Cruyff, qui serait sanctionné d’un match, jeté hors du terrain par les «gris» à la fin de l’ère franquiste, devient un symbole.

“Le conseil d’administration est parvenu à la conclusion qu’il fallait exercer autant d’actions et de ressources que possible, non seulement vis-à-vis de ce parti, mais également en ce qui concerne ce qu’il implique comme le point culminant d’une vaste campagne déclenchée contre le FC Barcelone et ce représente “, a écrit l’entité catalane dans un communiqué de presse après l’événement.

