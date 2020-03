Le juge achève l’enquête sur l’affaire Gürtel en poursuivant 21 personnes pour délit fiscal | La politique

Le juge José de la Mata a conclu l’enquête sur l’affaire Gürtel par la poursuite de 21 personnes physiques et 19 personnes morales pour délit fiscal, crime de falsification continue dans les documents commerciaux et blanchiment d’argent, y compris les principaux dirigeants du complot, Francisco Correa et Pablo Bouclés

Dans une voiture notifiée lundi, le magistrat a accepté le laissez-passer de procédure abrégée de celle connue sous le nom de pièce principale de Gürtel, la dernière qui devait être conclue, dont Álvaro Pérez, El Bigotes et Cándido Herrero, ex-propriétaire, ont finalement été laissés de côté et ancien directeur de la société Orange Market, la société Gürtel plot à Valence.