Le juge argentin Claudio Bonadio décède, enquêtant sur l’ancienne présidente Cristina Fernández | Monde

Le juge fédéral argentin Claudio Bonadio, qui était en charge de plusieurs causes emblématiques de corruption et enquêtait sur l’ex-présidente et actuelle vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner, est décédé mardi à 64 ans à Buenos Aires, ont indiqué des sources judiciaires à Efe, qui n’a pas indiqué La cause du décès.

Bonadio a subi une intervention chirurgicale pour un problème de santé l’année dernière mais a repris son travail normalement jusqu’en décembre, après quoi il a pris un mois de vacances et a ensuite décidé de demander une licence compensatoire jusqu’au 1er mars, ont-ils déclaré du secrétariat de la Cour fédérale. 11, dirigé par le magistrat.