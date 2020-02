Le karaté espagnol a beaucoup d’avenir | Sports pratiques

Il karaté espagnol vivre des moments d’une grande importance, non seulement pour avoir le numéro un mondial du kata féminin, Sandra Sánchez, et numéro deux du classement masculin, Damián Quintero, ou pour ses débuts aux Jeux, Tokyo 2020, mais aussi pour les succès de la base de ce sport en Espagne, et ses résultats partout où ils vont pour concourir.

Un exemple en était Karaté Budapest Européen, dans les catégories sub-21, juniors et cadets, a joué ce week-end, compétition dont l’équipe espagnole est revenue avec neuf médailles et trois cinquièmes places, entre autres résultats. Un succès loin d’être isolé, qui se répète dans différentes compétitions internationales d’entraînement, comme le passé Coupe du monde 2019 à Santiago du Chili, où il est monté sept fois sur le podium.

Tout cela est un échantillon du grand travail de base qui est fait à la fois par la fédération espagnole, ainsi que les fédérations territoriales et les clubs.

Kata et Kumite

À Budapest, le karaté espagnol a tellement brillé en kata, où avec le Japon, l’Espagne est l’un des grands maîtres, comme en kumite. La sélection s’est conclue en cinquième position du tableau des médailles, avec deux médailles d’or, quatre d’argent et trois bronzes. Un classement qui a dominé la Turquie avec 15 médailles, 6 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 6 bronzes.

Une mention spéciale dans ces championnats doit être faite dans le championnat Marta García Lozano, qui en Hongrie a ratifié quelque chose de plus en plus évident, est la meilleure promesse (et en fait) du kata féminin mondial. Après la médaille d’or de la dernière Coupe du monde chilienne, il s’est encore réjoui de sa grande classe et de sa technique dans cette épreuve continentale, où il n’avait pas de rival.

L’Estrémadure, en dehors des médailles, domine avec solvabilité le classement mondial U21 et est déjà un habitué des grands tournois du circuit mondial. Pour beaucoup, c’est le soulagement naturel de Sandra Sánchez, qui si elle veut a beaucoup à dire non seulement à Tokyo 2020 mais dans les années à venir, même si c’est une décision que le Talaverana n’a toujours pas prise et pour laquelle il est garanti un remplacement par Marta.

Or dans Kumite

Mais celui d’Almendralejo n’est pas le seul à avoir grimpé au sommet du podium. Il y est arrivé aussi Marta Pascual, en kumite +59 kg junior. C’était une démonstration que le karaté espagnol ne connaît pas seulement le kata car il a également ajouté un Iona Lobato ce qui a encore prouvé que c’est une autre des grandes promesses du karaté national.

Le club de karaté Nokachi de les Franquesas del Vallés a remporté la médaille de bronze en cadette féminine kumite -54 kg, le même métal obtenu lors de la Coupe du monde 2019. Également en kumite, Zsamoran Shotte il est monté sur la troisième marche du podium, à -63 kg cadet.

Le succès de la modalité kata s’est accru avec les médailles d’argent des cadets de Azahara Pérez et Alejandro Jimenez, qui a atteint la finale, démontrant une fois de plus la qualité de cette modalité en Espagne, encore plus avec les deux autres médailles d’argent de l’équipe féminine et du cadet junior masculin.

Les protagonistes étaient Sabrina Savoy, Maria San Francisco et Blanca Ruiz, qui étaient déjà montées en haut du podium lors de la Coupe du monde Santiago du Chili, et celle composée par Óscar García, Salvador Balbuena et Alfie Bannister, bronze de la Coupe du monde, qui maintiennent le haut niveau affiché par l’équipe nationale espagnole en ce qui concerne la compétition en équipe de kata, comme en témoignent les différentes épreuves du calendrier international.

Place Oscar Garcia, qui a répété en Europe, la médaille de bronze de la Coupe du monde d’octobre dernier, lors du test du kata masculin junior, conclut la liste des médaillés, bien qu’ils ne soient pas les seuls à exceller car d’autres karatékas espagnols sont restés aux portes du podium.

C’est le cas des cinquièmes positions de Maria Saboy, dans le kata junior, Alfredo Dominguez, kumite -75 kg sub-21, et José Rafael Ibáñez, kumite inférieure à 21 -84 kg; le septième Victor Cave, junior kumite -55 kg, et Marta Cortés, en kumite -50 kg sub-21, et le neuvième de Isabel Nieto, kumite sub-21 +68 kg.

