Le Land Rover Defender a déjà le livre de ses 70 ans d’histoire | Moteur

Les expéditions risquées auxquelles le Land Rover Defender a participé au cours de ses 70 ans de vie, ainsi que les projets humanitaires auxquels il a collaboré, font partie des expériences de ce Icône 4×4 que la marque britannique a réuni dans un livre relié et plus de 200 pages.

L’icône est le titre de la publication, qui comprend les témoignages les plus instructifs et photos les plus essentielles des différents modèles du Defender au cours des 70 ans de marche qui s’agglutine.

Au long de dix chapitres, Icon montre des images d’archives soigneusement sélectionnées, ainsi que des histoires racontées de première main et des interviews exclusives avec les responsables de cette légende du tout-terrain, y compris les opérateurs qui ont travaillé sur la chaîne de production.

Les dirigeants d’entreprise et les clients importants apportent également leur point de vue du Land Rover dans ce “mémoire définitif”, tel que défini par le constructeur britannique 4×4.