Le légendaire groupe de rock brésilien Sepultura, a émergé dans les années 80 avec des chansons en anglais et en portugais et a obtenu un succès international retentissant, a lancé vendredi ‘Quadra’, son nouvel album avec lequel il fête ses 35 ans sur scène et 34 d’enregistrements.

Les icônes du rock brésilien ont été à l’avant-garde de la deuxième ère du «thrash metal» depuis la sortie de leur premier album légendaire, «Morbid visions (1986).