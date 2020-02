El León, qui a remporté le champion de Monterrey 3-1 samedi, a été ratifié comme leader de la Clausura 2020 du football mexicain, tandis que l’Équatorien Angel Mena mène les buteurs à la fin de la cinquième journée du tournoi dimanche.

Dirigé par l’entraîneur argentin Antonio Mohamed, Monterrey a commencé par la domination et bien que l’Argentin Rogelio Funes Mori ait échoué trois jeux de but, l’équipe en a profité avec un but de Jesús Gallardo.