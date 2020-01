Le lion paléolithique trouvé à Llanes était plus robuste que les actuels | La société

Le spécimen du lion des cavernes (Panthera spelaea) trouvé en 2014 dans un gouffre à Llanes (Asturies), qui vivait il y a 43000 ans, appartenait à une espèce plus grande et plus robuste que l’actuelle bien que étroitement apparentée, selon l’étude d’un équipe de recherche dirigée par l’Université d’Oviedo.

Les résultats de cette recherche, publiés dans la revue “Quaternary Science Reviews”, indiquent que le complexe fossile a été conservé dans un assez bon état, y compris une grande partie du crâne et des membres antérieurs, en plus de quelques restes de vertèbres, de côtes et de des membres postérieurs.