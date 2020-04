Le maire de Guayaquil demande au gouvernement de pouvoir soulever les corps qui restent dans les maisons pendant l’urgence sanitaire

Coronavirus: la réalité de Guayaquil 1:13

(. espagnol) – La maire de Guayaquil, Cynthia Viteri, a demandé ce jeudi au gouvernement équatorien que, du fait de la “situation alarmante” provoquée par le coronavirus, la municipalité qu’elle dirige a le pouvoir de retirer les cadavres “qui restent dans les maisons, en attendant être supprimé ».

La demande de Viteri fait suite à des informations selon lesquelles à Guayaquil – l’épicentre de l’épidémie dans le pays – il y a des corps abandonnés dans les rues et également dans des maisons privées en attente d’être ramassés.

Viteri a expliqué sur Twitter qu’il met à disposition “des camions et des talents humains, avec toutes les mesures sanitaires pour agir immédiatement et soulager, dans la mesure du possible, la douleur que des centaines de familles et de citoyens ressentent”.

Mettre à disposition des camions et des talents humains, avec toutes les mesures sanitaires pour agir immédiatement et atténuer, dans la mesure du possible, la douleur que vivent des centaines de familles et de citoyens.

– Cynthia Viteri (@ CynthiaViteri6) 2 avril 2020

Cette action est actuellement coordonnée par la Force opérationnelle interarmées, dirigée par le fonctionnaire Jorge Wated, nommé par le président Lenín Moreno.

Coronavirus en Équateur: corps dans les rues de Guayaquil 6:53

Wated, dans une interview accordée à ., a déclaré mercredi que ce que Guayaquil vit “est une situation dans laquelle de nombreuses personnes sont décédées par mort naturelle ou peut-être par covid-19, ou par la présomption de covid-19, parce que le test. Et cette personne meurt à la maison (…) et les cadavres commencent à s’accumuler. » Il a ajouté que 450 décès ont été signalés dans les maisons, dont les corps ont été progressivement retirés.

.