Le maire de Miami-Dade ferme les ports de plaisance et les rampes de mise à l’eau du comté – . Miami (51)

Après que des photos et des vidéos ont émergé sur les réseaux de grands groupes de personnes faisant la fête sur leurs bateaux, le maire de Miami-Dade a donné l’ordre de fermer toutes les marinas et les rampes de mise à l’eau du comté.

Toutes les rampes de mise à l’eau situées dans les parcs du comté de Miami-Dade seront fermées, et toutes les marinas seront également fermées à l’exception de l’activité commerciale qui fournit de la nourriture aux restaurants et aux marchés.

Dans le communiqué de Gimenez, le maire a ajouté que la police de Miami-Dade sera dans l’eau pour s’assurer qu’il n’y aura pas de fêtes ou de rassemblements pour beaucoup de gens.

“J’ai été déçu de voir des photos et des vidéos sur des réseaux de bateaux bien attachés et de grands groupes de personnes”, a déclaré le maire.

“Nous sommes dans un état d’urgence, et je ne saurais trop insister sur l’importance de la responsabilité personnelle. Ceux qui ne suivent pas ces directives mettent en danger les autres, même leurs propres familles et amis. Et ils peuvent contribuer à un scénario beaucoup plus long avec plus de fermetures dans notre communauté. “

L’état d’urgence a été déclaré dans le comté de Miami-Dade le 12 mars.

La semaine dernière, Gimenez a ordonné la fermeture de toutes les plages et parcs publics de Miami-Dade. Il a également interdit les rassemblements de plus de 10 personnes dans ces lieux.

