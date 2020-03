Le maire de Miami ordonne aux résidents de rester chez eux – . Miami (51)

Le maire de la ville de Miami a ordonné à tous les résidents de rester chez eux jusqu’à nouvel ordre au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’ordre prend effet mardi à 23 h 59.

Les autorités ont déclaré que tous les déplacements “non essentiels” dans la ville sont interdits, à l’exception des déplacements dans les supermarchés et les pharmacies, pour travailler à l’appui des “activités essentielles” et pour fournir des services essentiels aux maisons, tels que la réparation, l’aménagement paysager et les services de piscine.

Les résidents peuvent participer à des activités de plein air, mais pas dans des endroits qui ont déjà été fermés. La ville a déjà fermé tous les commerces, parcs, plages et installations de loisirs non essentiels dans le but de stopper la propagation de COVID-19.

Contrairement à d’autres États comme New York et l’Illinois, la Floride n’a pas imposé de fermeture d’État. Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’il ne voulait pas causer de difficultés financières inutiles ou créer des conséquences imprévues, telles que des personnes fuyant l’État et propageant la maladie.

Miami a été la ville la plus touchée de Floride, avec 181 cas confirmés mardi soir. L’un de ces cas concerne le maire de Miami, Francis Suárez, qui a été testé positif pour COVID-19 au début du mois.

