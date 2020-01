Le malaise avec le manager de Cs menace le consensus qui a réuni Arrimadas | La politique

Les licenciements du directeur Cs dans les Asturies et Castilla-La Mancha et d’autres changements inattendus dans plusieurs territoires ont ravivé le malaise interne deux mois après le congrès qu’un nouveau leader élira et menacera le consensus qu’Inés Arrimadas a rassemblé après l’abandon de la politique par Albert Rivera.

Ces dernières décisions que le manager a adoptées lundi, bien qu’elles n’aient été rendues publiques qu’hier, ont suscité de nombreuses critiques à l’encontre des dirigeants et des bases qui ne comprennent pas ce que toutes ces nominations (environ 59 au total) arrivent à ce moment où le 15 mars l’allégement de la gestion sera efficace.