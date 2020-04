Le manifeste pour l’unité soutenu par le monde de la culture ajoute 2000 signatures | En vedette

Le manifeste en faveur de l’unité et de la solidarité pour vaincre le coronavirus, promu par Cuts Zero et qui a été secondé par des personnalités éminentes dans le domaine de la culture, a ajouté 2000 signatures en une journée.

Le manifeste souligne que nous devons sortir de la crise causée par le COVID-19 plus fort et que, pour cela, l’unité et la solidarité entre tous les Espagnols sont nécessaires.

Pour cette raison, ils exigent de mettre de côté les intérêts partisans, la collaboration entre toutes les communautés autonomes, d’aider les plus vulnérables, le soutien aux secteurs qui permettent au pays de ne pas s’effondrer, et une redistribution des richesses et une réindustrialisation avec des critères écologiques et sociaux .

Parmi les signataires figurent des écrivains tels que Juan José Millás, Rosa Montero, Javier Marías, Elvira Lindo, Juan Marsé, Antonio Muñoz Molina, Fanny Rubio ou Fernando Schwartz; des acteurs comme José Luis Gómez; le peintre et sculpteur Antonio López et le philosophe Fernando Savater.

Aussi les réalisateurs Fernando Colomo et Fernando Trueba; les chanteurs Miguel Ríos et Soledad Jiménez; des politiciens et des politiciens tels que Cristina Almeida, Francisco Frutos et Joan Baldoví; et Rafael Matesanz, fondateur de la National Transplant Organisation,

Le manifeste, qui a été rejoint par des associations diverses et privées, souligne que “la création d’une division avec des intérêts partisans, générant des canulars et de la diffamation, sape l’unité et le moral, affaiblit et abaisse les défenses dont notre société a besoin contre le virus”.

Il appelle également à l’unité entre les citoyens de différentes nationalités et régions et ajoute que la seule position éthiquement admissible est la solidarité entre toutes les communautés et, dans la mesure où les conditions le permettent, l’aide aux autres pays.

De même, ils défendent le soutien aux secteurs de la société tels que les personnes âgées et les personnes à charge, les professionnels de la santé, ceux du secteur alimentaire, les agriculteurs, les éleveurs, les pharmaciens et tous ceux qui font partie des services essentiels.

Il regrette également les conséquences qui, selon lui, peuvent désormais être mises en évidence par les coupures et préconise de les inverser dans des domaines tels que la santé, les retraites, les services sociaux, l’éducation et les sciences.

Parallèlement, ils prétendent sortir de la crise avec plus d’emplois et moins précaires. EFE

