Le Marathon alpin et le Telegraph Cross réinventés | PracticoDeporte

La crise sanitaire due au Covid-19 oblige de nombreuses races à changer de date, tandis que d’autres choisissent de se réinventer. De cette façon, le Marathon alpin de Madrid et le Croix du télégraphe, qui devaient se tenir les 13 et 14 juin, recherchent des moyens d’offrir une participation à ceux qui le souhaitent en 2020.

De nombreux tests sont reportés à l’automne et l’accumulation de courses donnera le choix aux coureurs. Suspendre signifie manquer de test cette année et ce n’est pas la solution la plus satisfaisante pour de nombreux coureurs.

Par conséquent, l’organisation et Direction technique de l’A.D. Marathon retournera l’enregistrement complet du MAM et le Croix du télégraphe à ceux ciblés sur l’une des courses et lancer une nouvelle idée pour 2020.

Frayez-vous un chemin

La proposition est que chaque coureur fasse la course seul dans un délai déterminé, certifiant sa carrière et établissant ainsi le classement virtuel de 2020.

L’organisation du MAM et de la Croix du Télégraphe ouvrira une nouvelle inscription de deux euros uniquement à titre d’engagement de chacun pour passer le test et gérer la course virtuelle. L’inscription sera ouverte jusqu’au 30 septembre et pourra se dérouler depuis l’isolement levé jusqu’au 30 octobre.

Juanma Agejas, manager du Marathon A.D., note que “cette formule est une bonne idée pour garder l’esprit de la preuve”.

“Pour le classement, il faudra prouver la course au moyen de la piste et de cinq photos. Le parcours devra être fait en une seule journée et complet. La piste et une description du parcours peuvent être téléchargées sur le web”, avoue-t-il.

Les coureurs apparaîtront dans un classement virtuel et recevront un diplôme accréditant le test. L’organisation proposera de fabriquer un maillot de test officiel qui pourra être acheté volontairement. Dans tous les cas, “pour éviter les fraudes et les méfaits, il n’y aura pas de prix ou d’autres avantages. Nous courrons parce que nous l’aimons et parce que nous aimons la montagne et parce que nous aimons le déroulement de la course”.

Les équipements sportifs seront tirés au sort parmi tous les participants grâce à la collaboration de Moya Sports.

practicodeporte@efe.com