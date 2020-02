Le Marathon de Séville, plus décisif que jamais; Championnat d’Espagne et clé de Tokyo | Sports pratiques

Il Marathon de Séville tenue le dimanche 23 février sera plus décisive que jamais, accueillant la Championnat d’Espagne LXXXIII de la spécialité, en plus d’être un événement clé à Tokyo 2020.

Javi Guerra, grand favori

Ainsi, les meilleurs ressortissants de la distance seront dans les rues de la capitale de l’Espagne, à l’exception des fabuleux Dani Mateo, qui avait déjà obtenu sa place pour les Jeux lors de la dernière Coupe du monde à Doha, où il a obtenu une excellente dixième place. Oui, lancez Javi Guerra, premier favori pour décrocher le titre national, ce qu’il avait déjà fait en 2013 et 2018. À 36 ans, il est plus proche que jamais d’être olympique pour la première fois.

Théoriquement, votre rival maximum dans la lutte pour la victoire doit être Hamid Ben Daoud, 24 ans et qui vient de réaliser une belle note de 2: 08.14 à Prague et cherchera également à Séville une marque qui lui permette d’être olympique pour la première fois.

Bien que le duel semble servi entre les deux avec l’absence de Dani Mateo, il y aura d’autres hommes à considérer. C’est le cas de la donostiarra Iraitz Arrospidede Juan Antonio «Chiki» Pérez, qui arrive à un grand moment après avoir volé dans les 10 derniers kilomètres de Valence, où il a signé de brillants 28:06.

Dans une étape inférieure, ils seront présentés à Séville Iván Fernández ou Miguel Ángel Barzola.

Marta Galimany, rivale à battre

Concernant la catégorie féminine, toutes les places pour le marathon des Jeux, qui seront à Sapporo et non à Tokyo, sont sur le point d’être distribuées. Comme une grande partie préférée l’excellent Marta Galimany, Il cherchera son premier titre national après s’être dévoué en 2019. Il arrive en pleine forme et les notes des courses précédentes le rendent très optimiste.

Azucena Díaz Il devrait être son grand rival car il vient aussi au rendez-vous à un bon moment en forme, après avoir proclamé le deuxième du demi-marathon d’Espagne le 2 février. De plus, il prévoit de courir accompagné du triple champion d’Espagne de distance, Carles Castillejo, Cela vous aidera à trouver ce minimum olympique.

14 000 coureurs, record du test

Au-delà des titres nationaux et de la lutte de ceux-ci pour obtenir les notes nécessaires pour obtenir un billet pour les Jeux, à Séville, il y aura jusqu’à 14 000 coureurs, un chiffre record de participation après 35 éditions. 4 200 appartiennent à des athlètes étrangers, qui arrivent de 90 pays différents.

En fait, des pays comme la Turquie ou Israël ont choisi Séville comme qualificatif de marathon pour les Jeux.

De plus, plusieurs athlètes africains chercheront à améliorer les résultats des tests, 2: 06,36 chez les hommes et 2: 24,29 chez les femmes. Dans la catégorie masculine, les favoris sont Getu Feleke (2: 04.50), Dino Sefir (2: 04.50) et Bazu Worku Haila (2: 05,25), tandis que les femmes sont favorites au Kenya Caroline Kiel (2: 22,34).

Le circuit très rapide, tel que rapporté par la Fédération royale espagnole d’athlétisme (RFEA), a été rénové pour avoir plus de présence dans le centre historique de la ville, avec la sortie et l’objectif situés sur le Paseo de las Delicias, à côté de la Glorieta de Buenos Aires. C’est l’un des sentiers les plus plats du monde, en fait le plus plat d’Europe, avec seulement 10 mètres de différence entre le point le plus haut et le point le plus bas, et seulement 33 courbes à 42 195 mètres.

