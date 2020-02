Le Marathon de Valence épuise ses 30 000 dossards en 78 jours | Sports pratiques

Il Valence Alfonso Alfonso EDP Marathon a épuisé le 30 000 dossards disponible en seulement 78 jours, en l’absence de dix mois pour la célébration du 40e anniversaire du test qui aura lieu le 6 décembre 2020.

La course valencienne a élargi son nombre de numéros disponibles jusqu’à 30 000 -5 000 de plus qu’en 2019-, répartis en trois tranches de prix de 60, 80 et 100 euros, mais la concurrence semble n’avoir aucun toit et continue de grandir à chaque édition. Le premier bloc de 10 000 dossards a été mis en vente le lendemain du test et épuisé en moins de 48 heures, tandis que le second, du même montant, a été terminé neuf jours plus tard.

“Nous avons réalisé qu’il y a une véritable passion pour la course du Marathon de Valence et nous ne pouvons qu’être reconnaissants envers les personnes qui nous ont fait confiance pour profiter ensemble de cette édition spéciale de notre carrière “, dit-il Paco Borao, président du SD Road Runner et directeur de la course.

Ainsi, pour la troisième année consécutive, les dossards du Marathon de Valence sont épuisés, considérés comme les meilleurs d’Espagne par la RFEA et les premiers à obtenir le Label Platine World Athletics. En fait, pour célébrer cette distinction, le test publié il y a une centaine de semaines Dos en platine.

Désormais, ceux qui n’auront pas pu obtenir de dossard pour le Marathon auront la possibilité de s’inscrire sur la liste d’attente qui s’ouvrira le 3 mars en cas de blessés.

The Middle, également un record

Le petit frère du Marathon, le Milieu qui se tiendra 25 octobre 2020, marche également à un rythme record, 20000 disponibles Il ne reste que 1 500 numéros.

Le semi-marathon de Valence a l’incitation à faire partie du nouveau circuit SuperHalfs qui rassemble les meilleurs tests de distance internationaux et qui s’ouvre cette année, lorsque Valence Ciudad del Running accueille la 30e édition du meilleur semi-marathon d’Espagne.

