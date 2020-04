Le marathon virtuel de Madrid bat un record avec près de dix mille coureurs | PracticoDeporte

La course virtuelle du Marathon EDP Rock ‘n’ Roll de Madrid est devenue ce dimanche celle dans laquelle la plupart des participants ont réussi à se rassembler avec un total de 9763 inscriptions pour courir depuis chez eux, selon les données fournies par l’organisation.

Au lieu des rues, les coureurs ont participé depuis leur lieu de résidence pour aider ceux qui en ont besoin, car tous les bénéfices iront à Caritas Espagne dans leur lutte contre le coronavirus.

Tous les inscrits peuvent participer depuis leur domicile (de ce dimanche au 3 mai) à la course, à la marche, au tapis roulant ou au roller.

“Le 43e EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Marathon & ½ a eu lieu aujourd’hui. Au lieu de cela, le MADRID VIRTUAL RUN est organisé pour collecter des fonds contre COVID 19 et l’accueil de la communauté des coureurs a été historique, avec près de 10 000 des personnes inscrites qui participeront de différentes manières depuis leur domicile “, soulignent les organisateurs.

Participants de 50 pays

Ainsi, il devient la course virtuelle avec la plus grande participation dans l’histoire de l’Espagne, avec plus de 50 pays représentés. La nomination royale a été reportée à 15 novembre.

“Le dernier dimanche d’avril, comme chaque printemps depuis 43 ans, Madrid s’est réveillé avec la même illusion du premier jour, mais avec une image complètement différente. Les rues nues, aujourd’hui, manquent plus que jamais à leurs fidèles coureurs. Leurs nerfs, leur envie , leurs sourires. Le rock ‘n’ roll ne sonne pas, et le silence est ancré dans les souvenirs et envahit les rues de notre ville qui, sous la pluie chaude et l’aube légère, n’oublie pas qu’aujourd’hui était son jour. à tout, il ressent l’union de son peuple avec plus d’intensité que jamais.

Parce que, bien qu’ils ne puissent pas courir sur leur asphalte, les coureurs sont aujourd’hui ensemble pour atteindre le même objectif. Aujourd’hui, le défi est différent. Et nous avons remis un dossard, oui, mais cette fois pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Parce qu’avec cet objectif, EDP ​​Rock ‘n’ Roll Madrid VIRTUAL RUN, afin d’honorer les victimes et de récolter des fonds pour la lutte contre Covid19, ainsi que pour motiver et exciter tous les athlètes populaires qui, un jour comme aujourd’hui, sont chez eux.

Les coureurs ont été mis au défi, et ils ont répondu, montrant que lorsqu’il s’agissait d’aider, ils avaient beaucoup de désir et de cœur. Le résultat? Près de 10 000 personnes se sont inscrites à cet événement virtuel inédit qui attribuera tous les avantages à Cáritas Española et à sa lutte contre Covid19. Ce qui suppose un défi historique dans une course virtuelle dans notre pays. Car s’il y a une chose qui caractérise la communauté des coureurs, c’est sa capacité à exceller, son esprit de solidarité et sa formidable passion.

