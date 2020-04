Le marié refuse d’être “complice” du plan de désescalade ou d’extension sans mesures | La politique

Le leader du PP, Pablo Casado, a assuré ce jeudi que son parti ne serait pas “complice” du gouvernement pour un plan de désescalade de l’enfermement qu’il considère comme du “chaos”, ni de la prolongation d’un état d’alerte dans lequel il n’y a pas prendre les mesures sanitaires et économiques que vous avez demandées.

Dans des déclarations envoyées par le parti, après sa réunion ce matin au Sénat avec les présidents autonomes et les conseillers du PP qui participent à la Commission générale des communautés autonomes, a averti le gouvernement que “non”, après avoir souligné qu’il n’avait pas n’a pour l’instant répondu à aucune de leurs propositions de soutenir un nouvel état d’alerte.

“Le PP sera toujours appuyé sur l’épaule pour sortir de cette situation, soutenant le gouvernement lorsqu’il propose des mesures positives raisonnables, mais nous ne pouvons pas être complices de plans qui conduisent à la ruine économique et qui ne garantissent pas la protection sanitaire de la population”, a-t-il prévenu. Marié

Ainsi, il a une nouvelle fois montré sa position critique avec la prolongation de l’état d’alarme annoncée par le Premier ministre, Pedro Sánchez, à compter du 10 mai, bien qu’il n’ait pas précisé s’il refuserait enfin de soutenir ce moratoire lors du vote sur le Congrès.

Mais il est en désaccord avec cette extension de l’état d’alarme, avec laquelle il pense que des droits tels que la liberté de circulation sont attaqués, qui a été soulevée par Sánchez “sans alternative” et “sans consultation” de l’opposition et de les différentes autonomies, comme il l’a reproché.

Il a également exprimé, pour cette raison même, son rejet du plan de désescalade, qui voit le “chaos” et qui pourrait être “en ruine” pour toutes les entreprises concernées.

Marié a de nouveau mis sur la table les mesures qu’il demandait au gouvernement pour la prorogation précédente de l’état d’alarme et a souligné qu’aucune d’entre elles “ne s’est produite, mais bien au contraire”, pour laquelle il a conclu que “cela ne peut pas être fait” continue. “

Il s’agit de mesures qu’il juge “essentielles” pour que l’état d’alarme fonctionne et ne devienne pas le “dernier recours de l’incompétence” du gouvernement, qui, selon lui, n’est pas en mesure de contenir la pandémie et entend la combattre avec l’isolement de la population et gel de la situation économique.

Parmi les mesures demandées par le PP figurent la fourniture de matériel de protection pour les toilettes et l’ensemble de la population et la réalisation de tests massifs avant la désescalade et la fourniture économique pour fournir des liquidités aux PME et aux indépendants et éviter la ruine des familles.

Ainsi, il a exhorté le gouvernement à “agir avant que la catastrophe économique ne fasse des ravages” et a reproché à Sánchez de ne pas avoir profité de la bonne occasion qu’il avait de se rendre à la Commission générale des communautés autonomes, pour parler avec les régions autonomes à la place pour s’en prendre à eux “avec des canulars”.