Le médecin argentin face à face tous les jours avec le coronavirus en Espagne

(.) – Gabriel Rivas est un médecin de la province argentine de Mendoza et sa spécialité est les urgences et les urgences. Il y a un an et demi, il est allé vivre et travailler en Espagne, où il se trouve actuellement. Dans le cadre de ses fonctions, il a joué un rôle clé dans la prise en charge des patients infectés par covid-19 au cours du dernier mois.

Dans son rôle de médecin en charge des transferts d’ambulance et d’hélicoptère (ce dernier depuis la ville espagnole de Ceuta, située en Afrique et vers la région d’Andalousie), Rivas a aidé plus d’une douzaine de patients victimes de la pandémie.

Dans l’un de ses derniers gardes de 34 heures, il a transféré six personnes infectées aux services de soins intensifs de quatre hôpitaux espagnols. “J’ai eu le coronavirus face à face”, note-t-il avec inquiétude mais aussi avec une occupation axée sur la lutte contre la pandémie dans la région espagnole d’Andalousie.

