Le médecin de Greg Mortimer dit que le voyage était “une invitation au désastre” | Le tourisme

De Medellín, il s’est rendu à Ushuaia pour un autre travail en tant que médecin à bord d’un navire de croisière, mais lorsque COVID-19 est arrivé au Greg Mortimer, il a dû agir rapidement, aider tout le monde comme il le pouvait et a été infecté. Après avoir été hospitalisé, il avoue que le voyage “était une invitation au désastre”.

De retour dans sa cabine à bord du Greg Mortimer, un navire de croisière qui a retenu l’attention de la presse internationale en étant bloqué à 20 kilomètres de Montevideo avec une bonne partie de son passage affectée, le Colombien Mauricio Usme est serein et se demande pourquoi la société a décidé allez de l’avant avec le voyage.

En dialogue avec Efetur, malgré les difficultés posées par la connexion internet sur le navire – qui n’a déjà que son équipage à bord, puisque les passagers ont été rapatriés dans leurs pays respectifs -, Usme raconte le voyage qui a commencé lors de son embarquement sur le bateau de croisière Greg Mortimer, de la compagnie australienne Aurora Expeditions, le 18 décembre 2019 à Ushuaia (Argentine).

Un voyage différent

Pour le Colombien de 46 ans, médecin spécialisé en médecine d’urgence de l’Université d’Antioquia en 2000, l’expérience d’embarquer sur un bateau de croisière en tant que médecin à bord n’était pas nouvelle.

Usme, qui depuis 2017 a travaillé sur 3 500 croisières de la Carnival Cruise Line, avec des voyages à travers l’Australie, les États-Unis et les Caraïbes, pensait que ce serait une autre route et que le 5 mai, de Carthagène (Colombie) Je rentrais chez moi.

Cependant, quand il a appris que le Greg Mortimer, un navire de croisière de 104 mètres de long avec une capacité moyenne de 126 passagers, qui devait traverser l’Antarctique et les îles de Géorgie du Sud, allait naviguer, malgré les recommandations sanitaires à la suite de la pandémie de COVID-19, il a commencé à s’inquiéter.

“Nous sommes arrivés à Ushuaia le 15 mars, convaincus que nous n’allions pas faire plus de voyages parce que les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, des gouvernements, étaient d’interrompre tous les voyages, de débarquer des passagers et d’être” en attente “(en attendant ) “, dit-il.

En conséquence, le médecin a déclaré que ce fut une surprise lorsque des passagers d’Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et de certains pays européens qui, bien qu’asymptomatiques, pourraient avoir contracté la maladie, se sont embarqués ce jour-là.

“C’était une invitation au désastre. C’était un voyage qui n’aurait jamais dû être fait, ce voyage aurait dû être annulé d’avant. Nous ne savons pas comment ces personnes ont pu passer les filtres des différents pays”, souligne Usme.

Protocole d’isolement

Lorsque le 22 mars, l’un des passagers a commencé à avoir de la fièvre, le médecin colombien a activé le protocole d’isolement dans les cabines, mais la situation était difficile.

“Le navire a dû continuer à fonctionner avec les personnes qui distribuent la nourriture et les ingénieurs; puis il y a eu un flux de personnes qui sont devenues des porteurs asymptomatiques et ont propagé le virus”, dit-il.

Pendant cette période, Usme était en charge de surveiller la température de chacun et de détecter les patients à risque. Il y avait “beaucoup de personnes de plus de 60 ans, des asthmatiques et des diabétiques”, dit-il.

Selon le médecin, bien que le navire dispose d’un centre de santé doté d’un bon équipement, les moyens de protection pour éviter la contagion n’étaient pas suffisants et, lorsqu’il a commencé à enregistrer les cas de pneumonie, une assistance était nécessaire.

Le 31 mars, le navire de croisière, qui n’a obtenu aucun permis d’amarrage ni dans les ports argentins ni dans les îles Falkland (britanniques), s’est approché de Montevideo à la recherche d’aide.

Un jour plus tard, le seul médecin a commencé à avoir de la fièvre.

Science et foi

Usme, marié il y a 23 ans et père de trois enfants, dont un étudiant en médecine, se considère comme un catholique et, dit-il, fonde sa vie personnelle et sa carrière médicale sur Dieu.

“La foi est ce qui m’a gardé en bonne santé physique, mentale et spirituelle (…) Je ne suis pas une personne qui peut être prise comme exemple du christianisme parce que je suis un homme très imparfait mais je cherche le moyen de me rapprocher de ce que Dieu veut “, dit-il.

Avion qui a transféré le 15 avril les croisiéristes du navire Greg Mortimer., De Montevideo vers leur pays d’origine. Efetur / Federico Anfitti

Après avoir été isolé dans sa cabine avec fièvre pendant plusieurs jours, l’agent de santé du navire a été transféré le 10 avril, profitant du couloir humanitaire coordonné par l’Uruguay et permettant l’évacuation de 112 passagers, au centre hospitalier de Casmu, à Montevideo, où testé positif pour COVID-19 et reçu un traitement.

En tout cas, au-delà de remercier l’équipe Casmu et les deux médecins vénézuéliens résidant en Uruguay qui ont repris leur travail au Greg Mortimer, Usme assure que sans sa foi en Dieu, il n’aurait pas pu faire face à la maladie.

“Dans ma maison, ils nous ont toujours inculqué la foi catholique, la foi en Dieu, la foi vivante et cela m’a beaucoup aidé; sans la foi, je me serais effondré. Je suis totalement sûr que l’évolution médicale que j’ai eue a beaucoup à voir avec la miséricorde de Dieu “, souligne-t-il.

Encouragement et avertissement

Après avoir été libéré, le médecin est retourné au navire, où il reste isolé. À partir de là, il prétend se sentir bien, même s’il continue à être positif.

D’autre part, il souligne que, bien que la société évalue la poursuite vers les îles Canaries (Espagne) une fois la quarantaine de l’équipage terminée, en tant que médecin, il n’est pas d’accord et prétend attendre jusqu’à ce qu’il puisse débarquer en Uruguay.

“Je suis sur le navire, je ne peux pas sauter à la mer, le navire se déplace avec moi et je tiens ce navire, cette compagnie, entièrement responsable à la fois de ma santé et de mon rapatriement et de mon salaire, car voyager est un risque inutile” conclut.