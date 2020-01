Le Médiateur est invité à présenter un appel pour inconstitutionnalité au “décret numérique” | L’avenir

Les organisations défendant les droits numériques, les utilisateurs d’Internet, les consommateurs et les avocats ont demandé mercredi au Médiateur de promouvoir la nullité par la Cour constitutionnelle du décret-loi qui autorise les services numériques à intervenir s’ils menacent l’ordre public.

Après avoir déposé un mémoire au bureau du Médiateur, le signataire a expliqué que le décret-loi royal 14/201, pouvait violer plusieurs articles de la Constitution, notamment ceux des 18, 20 et 86.

“Personne ne conteste que, pour des raisons de sécurité nationale, des mesures puissent être prises”, mais elles doivent “être claires”, savoir “ce qui peut être fait, qui peut le faire, dans quelles conditions et dans quelles circonstances” et le décret-loi “non ce n’est pas clair “, a déclaré le professeur de droit constitutionnel à l’Université de Valence Lorenzo Cotino.

“Nous avons une loi que ni les juristes ni les techniciens ne savent ce qui donne droit au gouvernement et c’est l’un des problèmes les plus graves”, a-t-il dit.

Le qualifié par les détracteurs du «décret numérique», permet au gouvernement, à titre exceptionnel et transitoire, de s’entendre sur l’hypothèse par l’administration générale de l’État de la gestion directe ou de l’intervention des réseaux et services de communications électroniques dans des cas exceptionnels: qu’ils puissent affecter l’ordre public, la sécurité publique et la sécurité nationale.

Le mémoire a été soumis, entre autres, par la Plateforme pour la défense de la liberté de l’information (PDLI); l’Association des utilisateurs d’Internet (AI); l’Association des utilisateurs d’Internet (AUI); Facua Consumidores en Acción, avec la collaboration de différents juristes, tels que les professeurs de droit constitutionnel, Lorenzo Cotino et Miguel Presno.

Une panne numérique

Le directeur juridique du PDLI, Carlos Sánchez Almeida, estime que cette règle pourrait donner, si nécessaire, au gouvernement le pouvoir de “provoquer un black-out numérique”, lorsque dans certaines circonstances d’ordre public l’exécutif estime qu’il existe des risques qui justifient cette mesure , a-t-il expliqué.

Une mesure qui, comme elle l’est dans le décret-loi, “ne nécessite pas d’intervention judiciaire” qui, pour les signataires de la pétition, est inconstitutionnelle, puisque l’article 20 de la Magna Carta établit que pour kidnapper tout type de publication “il faut une autorisation judiciaire. “

“Il n’est pas bon de dénigrer le réseau”, a déclaré Sánchez, pour qui, depuis que l’Internet est devenu grand public en Espagne, vers 1995, “tout a été une initiative visant à restreindre” leurs libertés et “la même chose a été faite”, Essayez de le dénigrer.

Il s’attend également à ce que le médiateur, Francisco Marugán, puis la Cour constitutionnelle, répondent à sa pétition et à ses arguments “pour arrêter les pieds des politiciens qui réglementent ce qu’ils ne comprennent pas”. EFEfuturo