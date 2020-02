Le Médiateur n’introduira pas d’appel pour inconstitutionnalité contre le “décret numérique” | L’avenir

Le Médiateur ne déposera pas d’appel pour inconstitutionnalité contre le décret-loi royal 14/2019 qui, à titre exceptionnel et transitoire, permet au gouvernement d’intervenir sur les services numériques s’ils menacent l’ordre public, mais il déclare que “les droits fondamentaux en jeu devraient être renforcés les garanties pour que la norme soit pleinement satisfaisante “.

La résolution, à laquelle Efe a eu accès, est principalement basée sur le fait que des actions à cet égard ont déjà été lancées par les gouvernements catalan et basque, en plus du Parlement de la Catalogne.

Le décret-loi royal du 31 octobre précité, dit «décret numérique», permet au gouvernement, à titre exceptionnel et transitoire, de convenir de la prise en charge par l’Administration générale de l’État de la gestion directe ou de l’intervention des réseaux et services de communications électroniques dans certains cas exceptionnels.

Ces scénarios sont les suivants: ils peuvent affecter l’ordre public, la sécurité publique et la sécurité nationale.

Le 15 janvier, différentes organisations de défense des droits numériques des internautes, des consommateurs et des juristes ont soumis au Médiateur une lettre pour promouvoir leur nullité par le TC, pour avoir compris qu’elle affecte les droits fondamentaux sans se conformer aux exigences que le La Constitution impose de réglementer en la matière.

Désormais, le Médiateur s’est prononcé dans une résolution rappelant que cette institution a maintenu le critère général de non-exercice de la légitimité qui lui est conférée lorsque l’action est engagée par d’autres sujets habilités à le faire.

“Cette prudence dans l’exercice de ses pouvoirs est directement liée à la préservation de la neutralité politique qui devrait caractériser les actions du Médiateur”, dit-il dans sa lettre.

Le rang constitutionnel de l’institution, son caractère de commissaire parlementaire et “l’autorité morale dont jouissent ses résolutions, semblent conseiller l’inhibition du Médiateur dans toute lutte procédurale dans laquelle son intervention n’est pas indispensable pour remplir correctement sa propre mission. , qui est de garantir les droits fondamentaux et les libertés publiques des citoyens “, soutient-il.

Débat parlementaire pacifique

Le médiateur, Francisco Fernández Marugán, fait référence dans sa lettre à l’accord d’aller au CT du gouvernement de Catalogne le 29 janvier, celui du Parlement catalan le 5 février et celui du 21 janvier du gouvernement basque; “Le Médiateur, considérant la décision d’autres sujets légitimes ainsi que la volonté de dialogue du gouvernement, ne juge pas approprié … de présenter un appel pour inconstitutionnalité.”

Cependant, poursuit-il, “les droits fondamentaux en jeu nécessiteraient un renforcement des garanties pour que la règle soit pleinement satisfaisante, tant en termes de contrôle judiciaire (préalable et postérieur) que d’intervention du Congrès des députés”.

De même, “un débat parlementaire calme – désormais possible, normalement initié par le législateur – par le biais d’un projet de loi, renforcerait la légitimité des mesures qui, toujours avec des garanties maximales, doivent être abordées dans la société mondiale et numérique d’aujourd’hui”.

Selon le Médiateur, ces observations seront transférées au gouvernement.

Parmi les organisations qui ont signé le texte à l’origine de cette résolution du Médiateur figurent la Plateforme pour la défense de la liberté d’information (PDLI), l’Association des internautes, l’Association des internautes, Facua-Consumers en action, 17 mars et Cryptic Group, en plus de certains juristes.

La société civile a fait son travail

Carlos Sánchez Almeida, porte-parole de ces organisations et directeur juridique du PDLI, a déclaré: “Pour notre part, nous sommes satisfaits. La société civile a fait son travail et très au sérieux avec une écriture très solvable et élaborée, et les institutions ont dû faire le sien”.

Dans une note, il indique que la décision a pesé, “comme prévu”, que le gouvernement de la Catalogne et du Pays basque ont annoncé un appel; “Ainsi, dans tous les cas, le Constitutionnel évaluera si cette norme correspond à notre ordre et, en même temps, pourra clarifier ses limites, ce que nous voulions.”

En outre, Sanchez a souligné les considérations “puissantes” que le Médiateur fait au sujet des droits fondamentaux.

Aujourd’hui, des représentants du PDLI ont rencontré le secrétaire d’État aux Télécommunications, Roberto Sánchez, et la plate-forme a défendu la nécessité d’introduire la garantie judiciaire dans la loi, sachant qu’elle affecte les droits fondamentaux, n’est pas motivée, a un libellé déroutant et ambiguë et n’inclut pas les garanties requises pour une intervention de communication, telles qu’une autorisation judiciaire préalable. EFEfuturo