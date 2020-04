Le Médiateur s’inquiète du surpeuplement du CETI Ceuta et Melilla | La société

Le Médiateur, Francisco Fernández Marugán, a exprimé sa “préoccupation” face à la “sur-occupation” des centres de séjour temporaire des immigrants (CETI) à Ceuta et Melilla et a plaidé pour le transfert de ces personnes vers la péninsule.

Dans un communiqué, le Médiateur a transféré au ministère de l’Intérieur et au ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations sa “préoccupation concernant le surpeuplement traditionnel de ces deux centres, qui, en outre, trouvent généralement un nombre important de mineurs”.

Fernández Marugán préconise de poursuivre les transferts vers la péninsule pour éviter que des contagions ne se produisent dans certaines unités qui, à son avis, “ne sont pas préparées à une telle éventualité”.

Le Médiateur est particulièrement préoccupé par la situation des familles ayant des mineurs à leur charge qui se trouvent dans ces centres et a proposé au Commissariat général des étrangers et des frontières d’autoriser d’urgence le transfert dans la péninsule d’une Marocaine et de ses trois les enfants qui sont au CETI de Melilla depuis sept mois.

Selon la plainte déposée à l’Institution par l’Association pour les droits de l’enfant, la femme est victime de violences sexuelles et souffre d’asthme chronique, ce qui la rend particulièrement vulnérable à Covid-19.

Le frère de la femme, résident légal, vit à Malaga pour pouvoir être immédiatement pris en charge.

Il y a actuellement 470 immigrants vivant dans le CETI à Ceuta, tandis que dans le Melilla CETI, il y a environ 1 700 personnes.