Le meilleur Garbiñe est de retour; retourne au quart du Grand Chelem près de deux ans plus tard | Sports pratiques

C’était à Roland Garros 2018 quand Garbiñe Muguruza foulé les quarts de finale d’un Grand Chelem pour la dernière fois et à cette occasion finirait par perdre en demi-finale. Aujourd’hui, un an et demi après, la joueuse de tennis espagnole s’est qualifiée pour le tour final de la Open d’Australie après un autre grand match contre la Néerlandaise Kiki Bertens.

Le meilleur de tous est que Muguruza montre un magnifique tennis, qui rappelle ce joueur qui est venu gagner deux «gros» en Roland Garros et Wimbledon.

Dans ces huitièmes de finale de l’Open d’Australie, il a dépassé la neuvième tête de série, la Néerlandaise Kiki Bertens, l’une des meilleures joueuses de tennis au monde qui n’a pu voir que comment le cyclone Garbiñe l’a balayée du début à la fin, démontrant que son énorme victoire de l’autre jour avant Svitolina Ce n’était pas un mirage.

L’importance de Conchita

Certes, beaucoup a dû faire dans cette nouvelle version de Muguruza l’incorporation de Conchita Martínez à son équipe, un entraîneur qui l’a déjà aidée dans cette édition de Wimbledon où elle a fini par triompher.

Et le plus important de tous en ce moment est que Garbiñe a rompu avec sa dynamique négative qui traînait ces derniers mois, avec de nombreuses irrégularités, accumulant des pertes avec des joueurs clairement inférieurs et sans atteindre les résultats escomptés.

Bon début de saison

Mais c’est de l’histoire et le joueur de tennis né à Caracas a commencé cette 2020 de la meilleure façon possible. Il a déjà passé quatre tours en Melbourne Park, a remporté deux joueurs parmi les dix premiers au monde et est devenu candidat à tout pour cet Open d’Australie.

Son prochain rival sortira du duel entre l’Allemand Angelique Kerber et le russe Anastasia Pavlyuchenkova, deux joueurs avec lesquels il maintient un face à face positif contre les deux et qui s’affrontent ce lundi matin.

