Le Met Gala est reporté sine die – Telemundo Miami (51)

Le Met Gala, l’un des événements les plus célèbres du monde de la mode, a été reporté indéfiniment en raison de la propagation du coronavirus, a annoncé la rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour, qui organise l’événement.

“Compte tenu de la décision inévitable et responsable du Metropolitan Museum de fermer ses portes,” About Time “, et du gala d’ouverture, ils n’auront pas lieu comme prévu”, a déclaré Wintour dans un article d’opinion publié dans son magazine sur l’événement exceptionnel. , qui devait avoir lieu le 4 mai prochain.

Le Metropolitan Museum de New York (Met), où se déroule le gala, a fermé ses trois sites vendredi dernier par mesure de précaution en raison de la propagation du coronavirus, sans donner de date approximative de réouverture.

Vogue note dans une autre histoire parallèle que le Met a annoncé dans un e-mail interne qu’il resterait fermé jusqu’au 4 avril au moins.

En outre, souligne-t-il, étant donné que le Center for Disease Prevention and Control des États-Unis (CDC) a conseillé de ne pas tenir de réunions de plus de 50 personnes au cours des huit prochaines semaines, le musée a décidé que “tous les programmes et les événements prévus jusqu’au 15 mai sont annulés ou reportés. “

Il y a tout juste cinq jours, un représentant du Costume Institute du New York Metropolitan Museum, qui organise l’événement, a assuré que l’événement allait se tenir.

“Nous procédons avec les mêmes plans et nous attendons avec impatience cette nuit inoubliable”, a déclaré à The Cut la responsable des affaires étrangères du Costume Institute, Nancy Chilton. Cependant, elle a assuré qu’ils suivraient “la situation de près”.

Ce fut un gala exceptionnel cette année, alors que le Met célèbre le 150e anniversaire de sa fondation.

Pour l’occasion, il avait été annoncé que les acteurs Meryl Streep, Emma Stone et Lin-Manuel Miranda accueilleraient la grande fête.

Ce devait être la première fois que Streep assistait à l’événement, tout comme Miranda, d’origine portoricaine, qui a également fait sa première lors de l’événement annuel que le Met utilise pour financer une grande partie des activités de son Costume Institute.

.