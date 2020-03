Le Mexique accueillera des migrants d’Amérique centrale renvoyés par les États-Unis en raison d’une pandémie – . Miami (51)

MEXIQUE – Le Mexique accueillera des migrants d’Amérique centrale que les États-Unis décident de retourner immédiatement à leurs frontières en rejetant leur demande d’asile en raison de la pandémie de COVID-19, a rapporté vendredi le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

Lors de la conférence du matin du Palais national, le chef du ministère des Affaires étrangères (SRE) a minimisé l’impact de l’annonce du 18 mars par le président des États-Unis, Donald Trump, de refuser l’entrée au pays à tous les demandeurs d’asile en raison à la crise des coronavirus, ce qui impliquerait le retour au Mexique de beaucoup d’entre eux.

La mesure sera appliquée à la frontière avec le Mexique et le Canada, et permettra aux États-Unis d’expulser les migrants sans papiers du pays sans aucune période de détention ou de procédure régulière.

“Ils vont prendre cette décision sur la base de leur législation en raison d’une urgence sanitaire. (…) Et par conséquent, ils n’accepteront pas les personnes qui arrivent chaque jour sans papiers”, a expliqué Ebrard.

De la frontière entre le Mexique et les États-Unis, a poursuivi le ministre des Affaires étrangères, environ 1250 migrants arrivent quotidiennement, la grande majorité étant des Mexicains qui cherchent à traverser le nord (environ 1100) et des Centraméricains (environ 125), et le reste proviendrait d’autres pays.

Il a indiqué que les migrants mexicains qui sont renvoyés “immédiatement” – avant de pouvoir passer plusieurs jours dans des centres de détention – seront traités comme venant du pays lui-même.

Dans au moins huit villes frontalières, certaines avec des taux de violence élevés comme Ciudad Juárez et Matamoros, au cours de ces mois, plus de 60 000 personnes ont attendu leur tour devant un tribunal américain, souvent dans une situation très précaire.

Et la même chose se produira avec les Centraméricains – en particulier le Honduras, le Guatemala et le Salvador -, qui depuis plusieurs mois ont déjà été autorisés à rester à la frontière nord du Mexique en attendant de comparaître devant un tribunal américain pour demander l’asile.

“Et si des gens qui ne sont pas des Mexicains ou des Centraméricains nous reviennent, le Mexique n’accepterait pas que les États-Unis s’en chargent”, a-t-il dit.

De nombreux migrants légaux et sans papiers ont peur d’aller dans les hôpitaux en vertu de la règle de la redevance publique, mais celle-ci a été suspendue afin de pouvoir consulter sans crainte des soins médicaux.

De fait, l’annonce de Trump ne changerait pas substantiellement la relation d’immigration à la frontière parce que pendant plus d’un an, les États-Unis ont activé le plan “Rester au Mexique”, qui permet au gouvernement américain de renvoyer certains demandeurs d’asile au Mexique, avec le collusion de ce pays, qui a allégué des “raisons humanitaires” d’accepter la proposition.

Dans au moins huit villes frontalières, certaines avec des taux de violence élevés comme Ciudad Juárez et Matamoros, au cours de ces mois, plus de 60 000 personnes attendent leur tour devant un tribunal américain, souvent dans une situation très précaire.

Le Mexique accumule 203 cas de COVID-19, tandis qu’aux États-Unis, ce nombre s’élève à plus de 14 000.

.