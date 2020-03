Le Mexique ajoute 26 cas de COVID-19 et annonce une “transition” vers la phase 2 | La société

Le gouvernement mexicain a annoncé vendredi qu’il y a maintenant 26 cas confirmés de coronavirus, dont 11 ont été signalés au cours des dernières 24 heures, raison pour laquelle il est considéré comme “en transition” vers la phase 2, qui comprend une dispersion communautaire et des centaines de les infections

“Cela représente déjà ce moment de transition vers le scénario 2. La question qui se pose en ce moment dans leur esprit et aussi celle des citoyens est” sommes-nous déjà dans l’état 2 “? La réponse est” non “car tous les “, a déclaré Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé.