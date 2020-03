Le Mexique ajoute 65 nouveaux cas et atteint 316 infections – . Miami (51)

MEXIQUE – Les cas de contagion confirmés de COVID-19 ont atteint 316 ce dimanche, ce qui représente 65 cas de plus que les 251 de la fermeture précédente, alors que les cas suspects sont à 794.

Parmi les cas confirmés, parmi lesquels il y a un enfant de moins d’un an, il y a déjà des patients qui ont développé la maladie en étant en contact avec des personnes qui se sont rendues dans des pays où la pandémie a sévèrement affecté.

Les autorités sanitaires ont identifié 126 contacts de personnes infectées qui ont développé des symptômes de Covid-19, dont 53 testés positifs, c’est pourquoi ils sont considérés comme des cas associés à l’importation.

Ana Lucía de la Garza Barroso, directrice de la recherche opérationnelle épidémiologique, a expliqué qu’avec 37 infections, Nuevo León est l’État avec le plus de cas, suivi de Jalisco, avec 32.

De la Garza a déclaré qu’il y avait 1 667 cas négatifs et que jusqu’à dimanche, le taux de mortalité par COVID-19 reste à deux.

90% des cas sont récupérés à domicile et 10% ont été traités dans des hôpitaux, principalement auprès du ministère de la Santé.

PLAT LA COURBE

Lors de la conférence de presse que les autorités sanitaires proposent chaque soir, Ricardo Cortés, directeur de la promotion de la santé, a répondu à diverses questions visant à savoir si le rythme des infections indique que le Mexique est sur la bonne voie ou si les infections continueront.

“La courbe épidémiologique n’est pas coupée du jour au lendemain”, a expliqué Cortés. Par conséquent, le gouvernement du Mexique entend que les cas de contagion augmentent le moins possible chaque jour.

“La courbe épidémique croît soit comme en Italie, soit croît petit à petit comme au Japon, ce que nous voulons c’est aplatir la courbe pour qu’elle soit peu à peu, croissance plate, courbe aussi raide que possible et que tout soit gérable à la fois pour la population et les services de santé “, a-t-il déclaré.

Par conséquent, a-t-il indiqué, l’aplatissement de la courbe nécessite des actions conjointes du gouvernement et des citoyens, afin qu’ils restent en place pendant au moins les quatre prochaines semaines.

