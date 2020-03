Le Mexique applique un filtre sanitaire aux voyageurs à la frontière américaine – . Miami (51)

HERMOSILLO – Les brigades du ministère de la Santé de l’État mexicain de Sonora et la Garde nationale ont commencé ce vendredi des tests de dépistage du COVID-19 pour les voyageurs entrant au Mexique par la frontière avec l’Arizona, aux États-Unis.

Gerardo Álvarez Hernández, directeur de la promotion de la santé et de la prévention des maladies à Sonora, a indiqué que les recherches de cas suspects aux points d’entrée dans tous les pays du monde sont basées sur les signes et symptômes de maladies respiratoires telles que la fièvre, la toux sèche et le malaise. corps général.

“Nos brigades, composées de médecins, d’infirmières et de promoteurs de santé, réalisent des dépistages consistant en un questionnement spécifique des symptômes respiratoires, prennent la température avec un thermomètre numérique, sont dotées de gel antibactérien et d’un message pédagogique”, a expliqué Álvarez. Hernández.

Dans les cas de symptômes respiratoires ou de situations à risques dans le questionnaire, la Cellule d’Intelligence Epidémiologique intervient pour prélever des échantillons et assurer le suivi des patients selon les protocoles internationaux, a-t-il expliqué.

Le responsable a assuré que ce jeudi seulement, environ 9 800 voyageurs ont été contrôlés dans les gares routières, les aéroports et Garitas entre Sonora et l’Arizona, et que plus de 50 000 examens ont été effectués depuis la semaine dernière.

Cette même semaine, des dizaines de migrants qui se trouvent dans la station d’immigration du Chiapas se sont révoltés pour exiger qu’ils soient rapatriés dans leur pays par crainte de la propagation de COVID-19.

Cette mesure préventive est effectuée aux points de passage internationaux de San Luis Río Colorado, Nogales et Agua Prieta, où le personnel médical est accompagné d’agents des douanes et de la Garde nationale du Mexique, dans le but de détecter les personnes présentant des symptômes de COVID-19. .

Rien qu’en Arizona, il y a eu 13 décès et 665 patients avec COVID-19, beaucoup plus de cas que tout le Mexique, où 585 cas ont été confirmés, tandis qu’à Sonora il n’y a que 8 cas confirmés.

Sonora et l’Arizona partagent 568 kilomètres de frontière commune sur les plus de 3 000 qui existent entre le Mexique et les États-Unis.

Les gouvernements du Mexique et des États-Unis ont convenu de restreindre les passages à leur frontière commune pour les questions commerciales et commerciales, limitant ainsi les voyages d’agrément, de santé ou d’éducation qui ne sont pas considérés comme une priorité face à la pandémie internationale.

Le ministère de la Santé de Sonora a effectué des tests de laboratoire sur 125 suspects de coronavirus; dont 72 ont déjà été rejetés; 45 sont en cours; huit étaient positifs pour la maladie.

Parmi les patients atteints de COVID-19 à Sonora, 160 contacts ont été identifiés qui sont toujours à l’étude, qui ne peuvent être exclus ou recevront leur congé, une fois la période d’incubation de 14 jours pour ce virus passée.

