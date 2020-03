Le Mexique compte 20 décès dus à COVID-19 et 993 cas confirmés – . Miami (51)

MEXIQUE – Les cas confirmés de COVID-19 totalisent déjà 993 à la fin de ce dimanche, ce qui signifie 145 de plus que la fermeture précédente, et 20 décès, quatre de plus que samedi, selon la mise à jour des chiffres du ministère de la Santé.

Depuis le début du suivi de la pandémie au Mexique, les autorités ont étudié 8 512 personnes, a déclaré Ricardo Cortés Alcalá, directeur général de la promotion de la santé.

De ce nombre, 4 955 personnes ont été négatives à la contagion et 2 564 sont toujours des suspects et restent sous surveillance; le reste sont les 993 patients confirmés et les 20 décès.

Lors de la conférence de presse où les chiffres de la pandémie sont mis à jour quotidiennement, le responsable a indiqué que 60% des cas sont importés, 27% associés et 13% n’ont pas d’antécédents.

Sur les 993 positifs pour COVID-19, 86% étaient des cas ambulatoires, tandis que 14% ont été hospitalisés.

Mexico et l’État du Mexique sont les entités qui comptent le plus grand nombre de cas positifs, dans une fourchette allant de 101 à 250 cas.

“Mexico est l’État le plus touché non seulement par le nombre de cas, mais aussi par son taux d’incidence pour 100 000 habitants, mais aussi par l’État de Quintana Roo, qui malgré moins de 50 cas, son l’incidence est similaire à celle de Mexico “, a expliqué Cortés.

Il s’agit d’une information en développement.

