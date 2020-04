Le Mexique contractera 6% en 2020 en raison de COVID-19, prédit la Banque mondiale

Bien que l’Amérique latine, dont la prévision est une contraction de 4,6%, ait connu des crises financières, la pandémie représente une nouvelle dimension.

..- La Banque mondiale a prédit que les effets de la crise mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 plongeront l’Amérique latine dans une récession avec une contraction du PIB régional de 4,6% en 2020, aggravée par une faible croissance les années précédentes, des manifestations en 2019 et la chute des prix du pétrole.

“Pour 2021, une croissance de 2,6% est attendue”, a estimé la Banque mondiale (BM) dans un communiqué publié ce dimanche avant les assemblées de printemps avec le FMI, dans lequel elle prévenait que cette année, il y aura une récession dans les principales économies. de la région, avec une contraction de 5% au Brésil, 6% au Mexique et 5,2% en Argentine.

Le coup se fera également sentir en Colombie, où le PIB baissera de 2%; au Chili, où la contraction sera de 3%; et au Pérou, avec une baisse de 4,7%.

“Les gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes sont confrontés à l’énorme défi de protéger des vies et en même temps de limiter les impacts économiques” de la crise, a déclaré Martín Rama, économiste en chef de la Banque mondiale pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

Rama a résumé la situation comme “désastreuse” et a noté qu’elle nécessitera “des politiques ciblées et cohérentes à une échelle rarement vue auparavant”.

Vivez quotidiennement

La crise est généralisée, frappant des pays qui ont connu une croissance solide au cours des années précédentes comme le Panama, dont l’économie se contractera de 2%, ainsi que l’Uruguay, qui a connu l’an dernier une croissance faible légèrement supérieure à zéro et enregistrera en 2020 une baisse du PIB de 2,7%.

L’économie du Paraguay, qui a fermé en 2019 sans croissance, baissera de 1,2%.

La Banque mondiale a noté que bien que la région ait connu des crises financières, la pandémie de COVID-19 représente une nouvelle dimension, car les mesures de confinement nécessaires pour contenir le virus ont un impact sur l’offre de biens et services.

L’institution multilatérale basée à Washington s’attend également à une forte baisse de la demande de la Chine et des pays du G7, affectant les pays qui exportent des matières premières en Amérique du Sud et les pays qui exportent des services et des biens industriels en Amérique centrale et dans les Caraïbes. .

En Amérique centrale, le Costa Rica – dont l’économie était en bonne santé – connaîtra une contraction économique de 3,3% cette année; Le Nicaragua approfondira sa crise avec une baisse de 4,3% du PIB; et le Honduras – un autre pays en expansion – tombera en crise avec une rétraction de 2,3%.

Au Salvador, la croissance en 2019 entraînera une contraction de 4,3%; de même pour le Guatemala, dont le PIB baissera de 1,8%.

La Guyane – qui a commencé en décembre l’exploitation commerciale d’un gisement de pétrole – fait exception avec une croissance de 51,7%.

Lire aussi: Les pays pétroliers réalisent une coupe “historique” au milieu de COVID-19

Cette crise mondiale, qui a touché les transports, sera également un coup dur pour le tourisme, qui aura de graves répercussions dans certains pays des Caraïbes.

Par exemple, la République dominicaine, qui a connu une croissance de 7% et 5,1% au cours des deux dernières années, ne progressera pas en 2020.

La Banque a souligné que de nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes sont confrontés à cette crise avec un espace budgétaire limité pour soutenir l’économie, et a soutenu que le niveau élevé d’emploi informel rend les mesures de prévention difficiles.

“De nombreux ménages vivent quotidiennement et manquent de ressources pour faire face aux isolements et aux quarantaines nécessaires pour contenir la propagation”, a expliqué la Banque mondiale.

Le fait que la crise soit mondiale aura également un impact sur les envois de fonds des migrants, qui sont essentiels dans de nombreuses économies pauvres.

“La socialisation de ces pertes”

La Banque mondiale a averti que face à ce scénario, “les gouvernements devront supporter la plupart des pertes”.

“La socialisation de ces pertes pourrait exiger une participation dans les institutions financières et les employeurs stratégiques, à travers leur recapitalisation.”

L’institution a déclaré que ce soutien sera essentiel pour «préserver les emplois et une future reprise».

Comment mesurer la crise?

Un défi pour les organisations internationales est de savoir comment mesurer le coût des mesures de confinement, pour lesquelles la Banque mondiale a décidé d’utiliser une approche non traditionnelle avec des images satellite, des données de consommation d’électricité et des informations sur les mouvements des personnes, sur la base des applications. .

La Banque a noté qu’un indicateur clé est le volume de dioxyde d’azote dans l’atmosphère, détecté par satellite.

“Ces émissions sont fortement corrélées à la combustion des véhicules et autres machines. Ces résultats confirment que les mesures générales visant à contenir le COVID-19 conduisent à une baisse spectaculaire de l’activité économique “, a indiqué l’institution dans son rapport.

Cela pourrait vous intéresser: l’OIT met en garde contre une vague de chômage au Mexique due à COVID-19