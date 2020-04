Le Mexique contractera 6,6% en 2020 pour le nouveau coronavirus: FMI

Les mauvaises prévisions pour l’économie mexicaine ne sont dépassées que par le Venezuela, dont l’estimation pour 2020 est une contraction de 15%.

..- Le Mexique sera l’une des économies avec la plus forte baisse d’activité en 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus avec une contraction estimée à -6,6%, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit mardi dans son rapport “Perspectives pour l’économie mondiale”

Après avoir enregistré en 2019 sa première contraction annuelle en une décennie, de 0,1%, le Mexique connaîtra une mauvaise année en 2020, avec une augmentation en plus du chômage de 3,3% en 2019 à 5,3% cette année.

Cependant, le FMI prévoit qu’en 2021, la deuxième économie latino-américaine connaîtra à nouveau une croissance de 3%.

Le Mexique n’échappe pas à la tendance de toutes les économies régionales, mais il a l’une des pires prévisions, seulement dépassée par le Venezuela, qui aura un déversement de 15% selon le fonds.

Les maigres performances affichées et attendues pour l’économie mexicaine représentent un seau d’eau froide pour le président Andrés Manuel López Obrador, qui a promis une croissance annuelle moyenne de 4% du PIB du Mexique au cours des six années de son administration, un objectif qui, selon experts, il est peu probable aujourd’hui.

L’Amérique latine sombrera en 2020 dans une forte contraction économique de 5,2% en raison du coup des restrictions imposées pour contenir le nouveau coronavirus, avec une récession attendue dans pratiquement toutes les économies et une reprise attendue en 2021.

La nature de ce coup d’État diffère des autres crises précédentes, car les mesures de confinement impliquent la fermeture des lieux de travail, la perturbation des chaînes d’approvisionnement, les licenciements et la baisse des revenus.

Dans cet environnement, il y a une baisse des prix des matières premières que la région produit et, simultanément, une guerre des prix qui a écrasé le prix du baril gravement endommagé des pays pétroliers comme l’Argentine, le Mexique, le Brésil, l’Équateur, la Colombie, entre d’autres, a expliqué le FMI.

L’agence a publié son rapport avant que les assemblées de printemps boréales dues au coronavirus soient développées pour la première fois pratiquement cette semaine.

Prévisions pour l’Amérique latine et les Caraïbes pour 2020 et 2021

2019 2020 2022

Amérique latine et Caraïbes 0,1% –5,2% 3,4%

Brésil 1,1% –5,3% 2,9%

Mexique -0,1% –6,6% 3%

Amérique centrale 2,4% -3% 4%

Caraïbes 3,3% -2,8% 4%

Argentine -2,2% -5,7% 4,4%

Bolivie 2,8% -2,9% 2,9%

Chili 1,1% –4,5% 5,3%

Colombie 3,3% –2,4% 3,7%

Équateur 0,1% –6,3% 3,9%

Paraguay 0,2% –1% 4%

Pérou 2,2% -4,5% 5,2%

Uruguay 0,2% –3% 5%

Venezuela –35% –15% –5%

Récession mondiale en 2020 avec un «risque sérieux» d’aggravation

La pandémie de COVID-19 provoquera une récession mondiale en 2020, avec une contraction économique estimée à 3% et un “risque sérieux” d’aggravation, a indiqué le FMI.

Isoler la population pour éviter la contagion et la paralysie de l’activité économique qui en résulte, réduira la croissance “de façon spectaculaire”, avec un impact plus important dans les pays en développement, a indiqué l’agence.

Le fonds a déclaré que si le nouveau coronavirus pouvait être contenu et que l’activité pouvait reprendre progressivement au second semestre 2020, l’économie mondiale pourrait croître de 5,8% en 2021.

Pour les États-Unis, première économie mondiale, elle a estimé une récession plus marquée avec une baisse du PIB de 5,9% en 2020, et une reprise de 4,7% en 2021.

Mais il a souligné “l’incertitude considérable” pesant sur la vigueur du rebond: “Des résultats de croissance bien pires sont possibles et peut-être même probables”.

Cela pourrait se produire si la pandémie déclarée le 11 mars après une épidémie qui a commencé en Chine en décembre se propage et que les mesures d’isolement se prolongent, si le coup dans les économies émergentes est encore plus important que prévu, si les conditions se resserrent financière, ou si la fermeture d’entreprises et le chômage prolongé laissent des conséquences généralisées.

Le nouveau coronavirus laisse plus de deux millions de personnes infectées et quelque 120 000 morts dans le monde. Pour freiner sa propagation, ces dernières semaines, plus de la moitié de la population mondiale a été appelée à rester chez elle, des entreprises non essentielles ont été fermées et le trafic aérien a été considérablement réduit, accentuant l’effondrement des prix du pétrole.

Crise unique

“Cette crise ne ressemble à aucune autre”, a déclaré l’économiste en chef du FMI, Gita Gopinath, notant que “très probablement” le monde connaîtra la pire récession depuis la Grande Dépression de 1929, dépassant de loin celle générée par la crise financière de 2008. Ainsi, la contraction en 2009 n’était que de 0,1% et les marchés émergents progressaient à un rythme soutenu.

Selon les prévisions du FMI, seules deux économies sauveront cette année de la récession, mais dans les deux cas, l’expansion sera minime: la Chine, berceau du COVID-19, croîtra de 1,2%, tandis que l’Inde de 1,9%.

Pour les pays développés, en revanche, la baisse devrait atteindre 6,1%.

La plupart des grandes économies subiront une baisse de leur activité: États-Unis (–5,9%), Japon (–5,2%), Royaume-Uni (–6,5%), tandis que l’effondrement sera pire dans la zone euro, avec de fortes baisses en Italie (-9,1%), Espagne (-8%), France (-7,2%) et Allemagne (–7%).

Parmi les pays émergents, la Russie (-5,5%) et l’Afrique du Sud (-5,8%) en ressentiront également l’impact.

Le FMI prévoit également une baisse de 11% du volume des échanges de biens et services en 2020.

Une incertitude extrême entoure les prévisions de croissance mondiale, mais nous savons que l’économie mondiale sera en récession en 2020, et les projections devraient être réduites dans toutes les régions et tous les pays. Voir les chiffres sur le blog du rapport #WEO: https://t.co/lIVmVuNE8w pic.twitter.com/TRgrfbv6oD

– FMI (@FMInews) 14 avril 2020