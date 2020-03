Des athlètes du Mexique, de la République dominicaine, du Brésil, du Chili et de Cuba ont obtenu mercredi des sièges pour les Jeux olympiques dans la discipline du taekwondo, a rapporté l’organisation.

Lors du tournoi préolympique qui se déroule ce mercredi et jeudi au Costa Rica, le mexicain Carlos Sonsores a réalisé son affiche de favori dans la catégorie des plus de 80 kilos et a obtenu le billet pour Tokyo 2020.