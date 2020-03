Le Mexique entre dans la phase 2 de la lutte contre le coronavirus

Le gouvernement du Mexique a déclaré ce mardi (24/03/2020) son entrée dans la phase 2 de la pandémie de COVID-19, lorsqu’il y a transmission communautaire, et a prédit que l’épidémie se propagerait lentement, ce qui lui permettrait d’être tolérable pour le santé La décision du Mexique intervient un jour après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le Mexique au niveau de la contagion comme «transmission locale», également appelée phase 2.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a demandé aux hommes d’affaires de faire preuve de solidarité et de conserver des emplois pour atténuer les effets économiques de la pandémie et a annoncé la signature d’un décret présidentiel pour que les entreprises autorisent les personnes âgées à rester dans leur sans être licenciés et payés. Et il a souligné la force du peuple mexicain en disant que le Mexique est supérieur aux autres pays, c’est “la solidarité et la fraternité de nos familles”. Ce sont “l’institution de sécurité sociale la plus importante”, a-t-il ajouté.

Phase de propagation “lente”

Dans une conférence de presse du Palais national, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé du Mexique, Hugo López-Gatell, a affirmé qu’au Mexique, il est encore à un stade de propagation “lente” et cela représente une “opportunité” de contrôler l’épidémie, car des “mesures communautaires” ont déjà été mises en œuvre.

Nous entrons officiellement dans la phase 2 de la pandémie

Dans ce contexte, il a déclaré: «Nous déclarons le début de la phase 2. Cette phase nous permet de tracer l’horizon pour les 30 à 40 prochains jours où nous commencerons à visualiser que le Mexique, ayant anticipé deux semaines avant les mesures générales, des mesures massives, va pour pouvoir plier la courbe et avoir moins de transmission ». Le responsable a averti que malgré ces mesures, les cas continueraient de proliférer.

“L’espérance n’est pas de mettre fin à l’épidémie d’un moment à l’autre”, a déclaré le responsable, qui a souligné que la propagation de la maladie ralentirait également l’épidémie “.” Il a déclaré que ce scénario permettra aux autorités sanitaires de “gérer les risques” et donc d’avoir moins de cas que le système de santé ne peut en gérer.

Le responsable a rappelé que jusqu’à lundi soir, il y avait 367 infections à COVID-19 au Mexique et quatre décès. Il a expliqué qu’au Mexique, seulement 1% des cas “n’ont aucun historique d’importation identifiable”. Pourtant, la stratégie passe du confinement à l ‘«atténuation» des cas d’origine communautaire.

Campagne «Distance saine»

López-Gatell a réitéré les lignes directrices de la Journée nationale de la distance saine qui a débuté ce lundi et durera un mois et encouragera la distanciation sociale, la protection des personnes âgées, la suspension des événements et des réunions de masse et l’annulation temporaire des activités professionnelles non essentielles.

López-Gatell a expliqué que la restriction de mobilité “est un outil extrême réservé aux situations hypothétiques dans lesquelles la capacité de contrôle est perdue”. À Mexico, le gouvernement local a annoncé la fermeture de cinémas, bars, restaurants et autres établissements commerciaux pour empêcher la propagation du coronavirus.

«Je vais te dire quand ils ne sortent pas»

La mesure a été reçue avec sarcasme sur les réseaux sociaux, à travers lesquels hier le président lui-même a tenté de rassurer la population en l’encourageant à sortir dîner et à dépenser. «N’arrêtez pas de sortir, nous sommes encore dans la première phase… Je vais vous dire quand ne pas sortir, mais si vous pouvez le faire et que vous avez la possibilité économique, continuez à emmener la famille manger à l’auberge, car c’est pour renforcer l’économie familiale l’économie populaire », a-t-il dit dans une vidéo avec l’apparition d’un propriétaire enregistré autour d’une table.

“Nous n’aidons pas si nous paralysons sans rime ni raison, d’une manière exagérée … nous allons continuer à vivre une vie normale”, a poursuivi hier López Obrador. Pas plus tard qu’hier, une enquête a été publiée selon laquelle quatre Mexicains sur dix jugent la gestion gouvernementale du coronavirus très mauvaise. En fait, López Obrador a supprimé la vidéo de son compte.