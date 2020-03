“Le Mexique est en suspens”, exhorte à déclarer une éventualité sanitaire pour Covid-19: Coparmex

Gustavo de Hoyos, président de l’organisation, a déclaré que les employeurs exigent la déclaration pour éviter de tomber dans l’illégalité en suspendant les activités et en garantissant la sécurité de leurs employés.

La Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex) a exhorté le gouvernement fédéral à dcréer officiellement la Déclaration de contingence sanitaire, afin de clarifier aux employeurs et aux employés les mesures à prendre face à la propagation de Covid-19.

Dans un bulletin, l’organisation d’employeurs a déclaré que, parce que les mécanismes prévus par la loi fédérale du travail elle-même n’ont pas été activés, les entrepreneurs et les petits et moyens entrepreneurs ne sais pas quoi faire ou quoi ne pas faire avant le Covid-19, comment expliquer les décisions du gouvernement fédéral; et comment demander à vos travailleurs, par exemple, de rester à la maison face à la pandémie.

“Le Mexique est à bout car jusqu’à aujourd’hui, la Déclaration de contingence sanitaire n’a pas été formellement décrétée. Aujourd’hui, nous demandons au gouvernement fédéral de le déclarer maintenant! », A ajouté le président de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.

Le chef d’entreprise a indiqué que le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López Gatell a confirmé que l’activité et les mouvements de la grande majorité des gens n’ont pas diminué malgré ses appels à rester à la maison.

Il a expliqué qu’il n’est actuellement pas possible pour les travailleurs du secteur privé de rester à la maison, car les employeurs exigent la déclaration pour éviter de tomber dans l’illégalité et fournir une certitude à vos employés.

“Avec lui, il serait possible de rester à la maison et les travailleurs seraient protégés par la période fixée par la loi, au moins une période de 30 jours dans ladite circonstance, délai pendant lequel les entreprises seraient tenues de verser à leurs travailleurs le salaire minimum, et l’entreprise qui peut financièrement, pourrait offrir un salaire supérieur au minimum », a-t-il précisé.

De Hoyos a fait remarquer que la situation sanitaire est déjà délicate et critique, car les contagions commencent à augmenter à des vitesses indésirables, et de ne pas compter sur la déclaration d’urgence sanitaire du gouvernement fédéral, les citoyens se retrouveront dans une situation similaire en matière économique dans quelques jours.

Nous exhortons @GouvernementMX à publier une déclaration d’urgence pour le bien-être de millions de travailleurs dans les micro, petites et moyennes entreprises. #ComunicadoCoparmex https://t.co/HeVN1chL4a pic.twitter.com/Rmc9a5f8oR

– Coparmex Nacional (@Coparmex) 30 mars 2020