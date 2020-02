Le Mexique et le Costa Rica dominent parmi les hommes “désespérés” de la Fire League | Réseaux sociaux sportifs

Le “ Belcebú ” mexicain, comme Wendoline Comparan est connu, et le “ Orellana ” costaricien, né Eypril Arrieta, marquent la saison exceptionnelle de l’équipe TopHard Esports, leader du groupe A de la Free Fire League Amérique latine avec un simple secret d’apparence: la traquilité face au désespoir masculin.

“Nous sommes les leaders de l’équipe. Les garçons sont un peu plus désespérés dans l’aspect qu’ils veulent aller tuer et nous sommes plus calmes dans le sens où nous attendons et endurons pour marquer des points à la fin des matchs”, a déclaré ‘Belcebú’. Vendredi à Efe.