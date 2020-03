Le Mexique et les États-Unis marquent une distance saine par Covid-19

Malgré la proximité entre les 10 États qui composent la frontière entre les deux pays, il existe une différence marquée dans le nombre d’infections et de décès dus au nouveau virus.

Par Beatriz de León Lugo

Face à la pandémie de coronavirus, le cas des États-Unis jusqu’à présent est plus critique que celui du Mexique, car il occupe déjà la troisième place en nombre de cas, avec plus de 55 000 infections et le bilan de 802 décès. Ces chiffres placent le pays voisin derrière la Chine et l’Italie.

Alors que le Mexique, jusqu’à la nuit de ce mardi 24 mars, s’est inscrit 405 cas et 5 décès par coronavirus.

Dans un effort pour contrôler la propagation du virus, Le Mexique et les États-Unis ont décidé de mettre une distance saine entre les deux territoires, limitant le flux du passage de la frontière, principalement aux voyages non essentiels, tels que le tourisme ou les loisirs.

La mesure est entrée en vigueur dans la première minute du samedi 21 mars et durera 30 jours – avec possibilité de prolongation -, sans affecter les activités pour l’économie des deux pays, ni pour les personnes en déplacement professionnel, école ou médical.

Bien que la frontière soit une source de préoccupation dans les deux pays, depuis le début, Marcelo Ebrard, Secrétaire aux relations extérieures, a précisé que du côté américain, il y avait plus de cas et que cela viserait à améliorer la coordination sanitaire.

La différence est marquée: les États-Unis font état de 4 mille 81 malades et 73 morts dans leur zone frontalière; Du côté mexicain, il y a 82 patients et zéro décès par coronavirus.

Même parmi les entités dont la situation au niveau national est plus grave dans les deux pays, il existe une grande différence: New York enregistre 26 mille 373 infectés et 271 morts, à Mexico 66 sont tombés malades et trois sont morts du virus.

Face à une urgence sanitaire, Ebrard a dit qu’en dépit des restrictions causées par la pandémie, le T-MEC sera un outil de croissance régionale.

“Cela nous aidera beaucoup à faire face à cette situation, car tout comme il existe un risque dans le domaine de la santé, l’économie pourrait également dire aujourd’hui qu’elle est malade”, a-t-il déclaré le 20 mars lors de la conférence du matin. au Palais National.

En tant, Chad Wolf, Secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, a déclaré le 20 mars que les restrictions visaient à maintenir les relations commerciales avec le Mexique et le Canada, une nation avec laquelle une fermeture partielle de la frontière a également été convenue.

Dans l’ensemble, le flux commercial des dix États qui composent la frontière entre les deux nations et qui fait actuellement face à des restrictions en raison de la pandémie représente la quatrième économie au monde.