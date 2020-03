Le Mexique évolue vers la phase 2 de la pandémie de coronavirus Covid-19

Hugo López-Gatell a annoncé qu’il y avait déjà quatre morts de Covid-19. Il a précisé que la zone métropolitaine CDMX aura le taux de transmission le plus élevé.

Le Mexique est déjà transition vers la phase 2 de la pandémie de Covid-19, car environ 70 contagions ont été enregistrées par des personnes n’ayant pas voyagé à l’étranger, mais infectées par des personnes ayant voyagé.

Il y a également cinq autres cas sans antécédents identifiables d’importation du coronavirus, a rapporté Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé.

“Dans l’étude épidémiologique du cas, il est demandé au patient si un visiteur venu de l’étranger l’a voyagé ou l’a reçu, et dans cinq de ces 367, ce qui représente un très faible pourcentage, nous avons déjà commencé à constater qu’il y a des gens qui ne sont pas en mesure d’identifier ou de reconnaître qui ils ont infecté“

Lors d’une conférence de presse, le fonctionnaire fédéral a expliqué que “c’est un signe très caractéristique de la transition vers la phase 2“

López-Gatell a affirmé que la déclaration d’un changement de phase est un processus graduel. “Nous pouvons le dire, mais en réalité, il s’agit d’une situation arbitraire et irréaliste concernant ce qui se passe.”

Selon un rapport préparé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Mexique est déjà situé dans les pays où Il existe des infections à coronavirus par transmission locale.

Le document, publié le lundi 23 mars, place le pays dans le Scénario 2, des “épidémies communautaires”En d’autres termes, ils se sont répandus entre les personnes d’un même territoire national.

Sans contredire le rapport de l’OMS, López-Gatell a soutenu que dès le début des travaux préparatoires, il a été considéré que le nombre d’infections augmentant, les autorités sanitaires allaient trouver des situations “où cela devient de plus en plus difficile, jusqu’à être impossible, le suivre chaque chaîne de transmission et même très peu utile ».

Il a également précisé que «pratiquement partout en Amérique latine, selon l’OMS, au moins une contagion dans votre pays, et pas seulement les cas importés ».

Il y a déjà quatre morts dans le pays

«Nous avons déjà accumulé quatre décès très malheureux. Les deux cas mortels que nous avions annoncés à des dates précédentes, et deux nouveaux décès s’ajoutent. “

López-Gatell a expliqué que l’une des victimes résidait dans l’État de Jalisco, un homme de 55 ans, ainsi qu’une autre personne décédée à Mexico

“Dans les deux cas, les antécédents de risque comprenaient des maladies chroniques, en particulier le diabète, dans le cas de Jalisco, une personne atteinte de diabète et d’obésité, et dans le cas de la personne qui est malheureusement décédée à Mexico, un homme de 71 ans qui souffrait de diabète et d’insuffisance rénale“

Le fonctionnaire fédéral a également annoncé que 367 cas confirmés se sont déjà accumulés dans le pays depuis le début de l’épidémie, tandis que 1 865 autres cas ont été écartés, qui ont été considérés comme suspects puis rejetés.

Actuellement 826 cas sont suspects et ils sont à l’étude.

Il a expliqué qu’environ 11% des personnes infectées ont dû être hospitalisées, tandis que dans 89% des cas, la maladie a été suffisamment bénigne pour être placée en isolement préventif volontaire et récupérer spontanément sans mettre votre vie en danger.

Il a précisé qu’environ 2% des cas ont été classés comme graves et ont nécessité une hospitalisation.

Aussi le taux de récupération est de 2%. “L’espérance est que, comme l’énorme pourcentage de personnes qui se rétablissent spontanément y parvient, ce pourcentage de personnes récupérées augmentera progressivement.”

Jusqu’à présent, 37% des infections sont survenues chez les femmes, tandis que 63% sont des hommes, probablement en raison des schémas de mobilité et, par conséquent, des risques d’infection auxquels elles ont été exposées.

CDMX Metropolitan Area: zone avec la transmission la plus élevée

L’une des tendances mises en garde par les autorités sanitaires est que dans la zone métropolitaine de Mexico, où environ 25 pour cent de la population du pays réside“Ce sera sans aucun doute la zone de transmission la plus élevée, ceci en raison de la forte densité de population de cette région”.

“Il ne faut donc pas penser que chaque région doit avoir la même vitesse ou intensité des actions de prévention et de contrôle“

L’épidémiologiste a souligné que depuis vendredi dernier, le gouvernement fédéral était d’accord avec le gouverneur de l’État du Mexique et avec le chef du gouvernement de Mexico qu’il convenait de travailler de manière coordonnée afin que la zone métropolitaine ait la possibilité de prendre des décisions applicables aux cette région, avec quelques avancées concernant certaines actions qui ne sont peut-être pas encore pertinentes dans le reste du pays.

Contagions dans le monde

L’Europe est à l’origine de 49% des cas de contagion comptabilisés au cours des dernières 24 heures. Le continent américain “l’atteint déjà”, avec 42,5%, a déclaré López-Gatell.

Depuis le début de l’épidémie à Wuhan, en Chine, au cours des premiers jours de janvier, 332 930 se sont accumulés, dont environ 67% restent actifs, c’est-à-dire qu’ils se sont produits au cours des 14 derniers jours et, par conséquent, Par conséquent, ils peuvent propager le virus.

Les autres sont des personnes considérées comme rétablies et ne peuvent donc plus transmettre la maladie. “Très probablement, ils ont tous une immunité contre le virus, donc ils ne peuvent plus l’attraper ou le transmettre.

L’épidémiologiste a également averti de “changements majeurs” dans le taux mondial de mortalitéAutrement dit, la proportion de personnes souffrant de la maladie peut entraîner la mort. Il a averti que ce taux varie selon les pays, en fonction de leur capacité de détection et de réaction de leurs systèmes de santé.